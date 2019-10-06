Прорвало трубу: у ковельському багатоквартирному будинку затопило під'їзд. ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
У Ковелі в одному із будинків прорвало водовідвідну трубу і затопило цілий під’їзд.
Про це інформують на фейсбук-сторінці "Ковель онлайн".
"Вулиця 40 років перемоги
Вода з даху стікає в трубу, а трубу тримає лівньовка і її прорвало", йдеться в дописі.
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Про це інформують на фейсбук-сторінці "Ковель онлайн".
"Вулиця 40 років перемоги
Вода з даху стікає в трубу, а трубу тримає лівньовка і її прорвало", йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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