Прорвало трубу: у ковельському багатоквартирному будинку затопило під'їзд. ВІДЕО





Про це інформують на фейсбук-сторінці



"Вулиця 40 років перемоги



Вода з даху стікає в трубу, а трубу тримає лівньовка і її прорвало", йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі в одному із будинків прорвало водовідвідну трубу і затопило цілий під’їзд.Про це інформують на фейсбук-сторінці "Ковель онлайн" "Вулиця 40 років перемогиВода з даху стікає в трубу, а трубу тримає лівньовка і її прорвало", йдеться в дописі.

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