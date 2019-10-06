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Прорвало трубу: у ковельському багатоквартирному будинку затопило під'їзд. ВІДЕО

Прорвало трубу: у ковельському багатоквартирному будинку затопило під'їзд. ВІДЕО
У Ковелі в одному із будинків прорвало водовідвідну трубу і затопило цілий під’їзд.

Про це інформують на фейсбук-сторінці "Ковель онлайн".

"Вулиця 40 років перемоги

Вода з даху стікає в трубу, а трубу тримає лівньовка і її прорвало", йдеться в дописі.


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Теги: Ковель, будинок, під'їзд, затопило
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