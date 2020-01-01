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На одній із вулиць Луцька – нова схема руху транспорту

На одній із вулиць Луцька – нова схема руху транспорту
На мосту по вулиці Ковельській у Луцьку нанесли нову схему руху транспорту.

Про це на своїй сторінці повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

Відтепер для повороту ліворуч на вулицю Набережну - дві смуги руху.

За словами радника мера Луцька, таке нововведення має значно пришвидшити рух транспорту в напрямку з вулиці Ковельської в напрямку вулиці Набережної.

На одній із вулиць Луцька – нова схема руху транспорту

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Теги: Луцьк, нова розмітка, Ковельська
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