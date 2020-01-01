На одній із вулиць Луцька – нова схема руху транспорту





Про це на своїй сторінці Ігор Поліщук.



Відтепер для повороту ліворуч на вулицю Набережну - дві смуги руху.



За словами радника мера Луцька, таке нововведення має значно пришвидшити рух транспорту в напрямку з вулиці Ковельської в напрямку вулиці Набережної.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На мосту по вулиці Ковельській у Луцьку нанесли нову схему руху транспорту.Про це на своїй сторінці повідомив радник Луцького міського головиВідтепер для повороту ліворуч на вулицю Набережну - дві смуги руху.За словами радника мера Луцька, таке нововведення має значно пришвидшити рух транспорту в напрямку з вулиці Ковельської в напрямку вулиці Набережної.

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