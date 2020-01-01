На одній із вулиць Луцька – нова схема руху транспорту
Сьогодні, 12:37
На мосту по вулиці Ковельській у Луцьку нанесли нову схему руху транспорту.
Про це на своїй сторінці повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
Відтепер для повороту ліворуч на вулицю Набережну - дві смуги руху.
За словами радника мера Луцька, таке нововведення має значно пришвидшити рух транспорту в напрямку з вулиці Ковельської в напрямку вулиці Набережної.
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Про це на своїй сторінці повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
Відтепер для повороту ліворуч на вулицю Набережну - дві смуги руху.
За словами радника мера Луцька, таке нововведення має значно пришвидшити рух транспорту в напрямку з вулиці Ковельської в напрямку вулиці Набережної.
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