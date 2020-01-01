Волинянин отримав опіки рук та обличчя під час гасіння пожежі





Пожежа трапилася 27 червня, - інформує ДСНС України у Волинській області.



Загорання ліквідували силами рятувальників 18-ої Державної пожежно-рятувальної частини та працівників місцевої пожежної охорони села Павлівка. Пожежа трапилася внаслідок влучання розряду блискавки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок пожежі у господарській будівлі в селі Щенятин Іваничівського району травмувалася людина: під час гасіння загорання отримав опіки обох рук та обличчя 40-річний чоловік.Пожежа трапилася 27 червня, - інформує ДСНС України у Волинській області.Загорання ліквідували силами рятувальників 18-ої Державної пожежно-рятувальної частини та працівників місцевої пожежної охорони села Павлівка. Пожежа трапилася внаслідок влучання розряду блискавки.

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