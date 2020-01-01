Волинянин отримав опіки рук та обличчя під час гасіння пожежі
Сьогодні, 09:22
Внаслідок пожежі у господарській будівлі в селі Щенятин Іваничівського району травмувалася людина: під час гасіння загорання отримав опіки обох рук та обличчя 40-річний чоловік.
Пожежа трапилася 27 червня, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Загорання ліквідували силами рятувальників 18-ої Державної пожежно-рятувальної частини та працівників місцевої пожежної охорони села Павлівка. Пожежа трапилася внаслідок влучання розряду блискавки.
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Пожежа трапилася 27 червня, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Загорання ліквідували силами рятувальників 18-ої Державної пожежно-рятувальної частини та працівників місцевої пожежної охорони села Павлівка. Пожежа трапилася внаслідок влучання розряду блискавки.
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