У Луцьку посеред вулиці невідомі викинули ртутні термометри. ФОТО
Сьогодні, 14:13
У Луцьку сьогодні, 30 червня, на перехресті вулиць Карбишева та Наливайка виявили ртутні термометри, які невідомі залишили для так званої “утилізації”.
Небезпечні відходи вилучили та передали для подальшої утилізації у відділ екології Луцької міської ради,- йдеться на сайті Луцькради.
Наразі тривають пошуки порушників природоохоронного законодавства.
Волинянам нагадують, що відпрацьовані термометри або люмінесцентні лампи можна приносити до стаціонарних пунктів прийому таких відходів, які знаходяться біля приміщення ЦНАП (вул. Л.Українки, 35), бібліотеки № 7 (б-р Дружби Народів, 7) та приміщення ЖКП № 11 (вул. Федорова, 9), а також можна приносити безпосередньо у відділ екології міської ради (вул. Б.Хмельницького, 40-а, каб. № 308).
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Небезпечні відходи вилучили та передали для подальшої утилізації у відділ екології Луцької міської ради,- йдеться на сайті Луцькради.
Наразі тривають пошуки порушників природоохоронного законодавства.
Волинянам нагадують, що відпрацьовані термометри або люмінесцентні лампи можна приносити до стаціонарних пунктів прийому таких відходів, які знаходяться біля приміщення ЦНАП (вул. Л.Українки, 35), бібліотеки № 7 (б-р Дружби Народів, 7) та приміщення ЖКП № 11 (вул. Федорова, 9), а також можна приносити безпосередньо у відділ екології міської ради (вул. Б.Хмельницького, 40-а, каб. № 308).
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