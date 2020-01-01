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У Луцьку на Єршова затримали 17-річного юнака з наркотиками

У Луцьку на Єршова затримали 17-річного юнака з наркотиками
У Луцьку патрульні виявили у юнака речовини наркотичного походження.

Вчора, 29 червня, в обідню пору поліцейським надійшов виклик, що на вулиці Єршова лежить невідома особа, повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Прибувши на місце події, інспектори помітили 17-річного хлопця, до якого в присутності опікуна, відповідно до статті 34 Закону України "Про Національну поліцію", застосували превентивний поліцейський захід. Під час поверхневої перевірки виявили поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження, зовні схожу на наркотичну.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції, яка вилучила речовину для проведення експертних досліджень.

Наразі за цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, наркотики, юнак
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Коментарі 1
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та їх по луцьку повно! ввечері тільки лазять і шукають свої закладки! раніше не було такого!
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