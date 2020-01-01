Дві смерті і 58 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 58 нових випадків захворювання на COVID-19: Камінь-Каширський район – 10, м. Луцьк - 9, Луцький район – 1, Ковельський район – 9, Ківерцівський район – 5, Горохівський район – 5, Ратнівський район - 4, Турійський район – 4, Володимир - Волинський район – 3, Локачинський район – 3, м.Нововолинськ – 3, Іваничівський район –1, Любешівський район – 1. Одужало за добу 23 особи. Два випадки хвороби завершилися летально (померли мешканці міста Нововолинська та Ратнівського району).Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Загалом станом на 1 липня в області зареєстрували 2427 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 720 осіб. 62 волинян, на жаль, померли від ускладнень хвороби.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 490 випадків, в т.ч. 11 летальних;Луцький район – 175 випадків, в т.ч. 3 летальних;Ковельський район – 340 випадків, в тому числі 9 летальних;Ківерцівський район – 287 випадків, в т.ч. 9 летальних;Володимир-Волинський район – 210 випадків, в т.ч. 3 летальних;Камінь-Каширський район – 181 випадок, в т.ч. 6 летальних;м. Нововолинськ – 138 випадків, в т.ч. 7 летальних;Іваничівський район – 38 випадків;Ратнівський район – 136 випадків, в т.ч. 4 летальних;Маневицький район – 86 випадків, в тому числі 4 летальних;Горохівський район – 80 випадків, в тому числі 1 летальний;Старовижівський район – 76 випадків, в т.ч. 2 летальних;Любешівський район – 46 випадків;Турійський район – 42 випадки, в тому числі 1 летальний;Любомльський район – 35 випадків;Шацький район – 27 випадків, в тому числі 1 летальний;Рожищенський район – 24 випадки, в тому числі 1 летальний;Локачинський район – 16 випадків.За попередню добу надійшло 58 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною лабораторією 14 323 особи, в тому числі за останню добу – 66 осіб.