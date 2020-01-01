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У селі Піддубці Луцького району ремонтують дорогу

У селі Піддубці Луцького району ремонтують дорогу
На автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне, а саме на правому проїзді ділянки, що пролягає населеним пунктом Піддубці Луцького району, розпочали поточний ремонт.

Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Зазначається, що на час проведення ремонтних робіт рух транспорту на цій ділянці дороги здійснюється лівим проїздом в обох напрямках.

Тож водіїв просить із розумінням ставитись до тимчасових незручностей, що виникають у місцях проведення дорожніх робіт, та закликають неухильно дотримуватись вимог тимчасових схем організації дорожнього руху, бути максимально уважними та обережними.

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Теги: ремонт, дорога, Піддубці
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