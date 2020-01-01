У селі Піддубці Луцького району ремонтують дорогу





Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.



Зазначається, що на час проведення ремонтних робіт рух транспорту на цій ділянці дороги здійснюється лівим проїздом в обох напрямках.



Тож водіїв просить із розумінням ставитись до тимчасових незручностей, що виникають у місцях проведення дорожніх робіт, та закликають неухильно дотримуватись вимог тимчасових схем організації дорожнього руху, бути максимально уважними та обережними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне, а саме на правому проїзді ділянки, що пролягає населеним пунктом Піддубці Луцького району, розпочали поточний ремонт.Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.Зазначається, що на час проведення ремонтних робіт рух транспорту на цій ділянці дороги здійснюється лівим проїздом в обох напрямках.Тож водіїв просить із розумінням ставитись до тимчасових незручностей, що виникають у місцях проведення дорожніх робіт, та закликають неухильно дотримуватись вимог тимчасових схем організації дорожнього руху, бути максимально уважними та обережними.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію