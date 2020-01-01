У селі Піддубці Луцького району ремонтують дорогу
Сьогодні, 11:30
На автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне, а саме на правому проїзді ділянки, що пролягає населеним пунктом Піддубці Луцького району, розпочали поточний ремонт.
Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Зазначається, що на час проведення ремонтних робіт рух транспорту на цій ділянці дороги здійснюється лівим проїздом в обох напрямках.
Тож водіїв просить із розумінням ставитись до тимчасових незручностей, що виникають у місцях проведення дорожніх робіт, та закликають неухильно дотримуватись вимог тимчасових схем організації дорожнього руху, бути максимально уважними та обережними.
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Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Зазначається, що на час проведення ремонтних робіт рух транспорту на цій ділянці дороги здійснюється лівим проїздом в обох напрямках.
Тож водіїв просить із розумінням ставитись до тимчасових незручностей, що виникають у місцях проведення дорожніх робіт, та закликають неухильно дотримуватись вимог тимчасових схем організації дорожнього руху, бути максимально уважними та обережними.
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