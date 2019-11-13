Їхали на виклик про насильство: у Луцьку патрульні знайшли у квартирі зброю
Сьогодні, 13:25
Патрульні виявили у Луцьку предмети, схожі на зброю.
У понеділок, 29 червня, близько 22-ї години патрульні виїхали на повідомлення про домашнє насильство на вулиці Ковельській, інформує пресслужба патрульної поліції Волині.
Під час спілкування з учасниками події поліцейські у квартирі помітили предмети, зовні схожі на вогнепальну зброю та набої до них. Дозвільні документи у 54-річного чоловіка були відсутні.
Другий випадок трапився вчора ввечері на проспекті Відродження. Під час опрацювання виклику патрульні помітили у 18-річного хлопця предмет, зовні схожий на зброю та магазин, споряджений набоями.
В обох випадках на місце викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
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У понеділок, 29 червня, близько 22-ї години патрульні виїхали на повідомлення про домашнє насильство на вулиці Ковельській, інформує пресслужба патрульної поліції Волині.
Під час спілкування з учасниками події поліцейські у квартирі помітили предмети, зовні схожі на вогнепальну зброю та набої до них. Дозвільні документи у 54-річного чоловіка були відсутні.
Другий випадок трапився вчора ввечері на проспекті Відродження. Під час опрацювання виклику патрульні помітили у 18-річного хлопця предмет, зовні схожий на зброю та магазин, споряджений набоями.
В обох випадках на місце викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
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