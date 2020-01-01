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Екологи встановили причину масової загибелі риби в Стиру біля Луцька

Екологи встановили причину масової загибелі риби в Стиру біля Луцька
Понад 8 мільйонів 290 тисяч гривень. Саме така сума збитків заподіяна рибному господарству України внаслідок загибелі риби у річці Стир.

Про це «Силі правди» повідомили у Державній екологічній інспекції у Волинській області.

25 червня з’явилася інформація про факт загибелі риби на р. Стир на ділянці від с. Липляни Ківерцівського району до с. Княгининок Луцького району Волинської області. У соціальних мережах люди публікували фото і відео брудної водойми, поверхнею якої пливе дохла риба.

Тоді співробітників Держекоінспекції не допускали до позапланової перевірки аж до втручання керівництва міста. А директор комунального підприємства Віктор Гуменюк, коментуючи ситуацію, заперечував причетність до екологічного лиха, стверджуючи, що нічого не знає про загибель риби. Він також припустив, що це могло статися через потрапляння у водойму хімікатів з фермерських полів, а також через надходження в річку великої кількості води після зливи і брак у ній кисню.

Та все ж таки зафіксувати факт забруднення і взяти зразки на аналіз вдалося. На місці події екоінспектори працювали разом з правоохоронцями.

«Довжина ділянки русла річки, де було зафіксовано снулу рибу, сягала 7 кілометрів, – розповідає начальник відділу державного екологічного нагляду тваринного світу та біоресурсів Держекоінспекції у Волинській області Антон Поліщук. – Разом з рибпатрулем ми відібрали рибу на площі водного плеса 600 метрів квадратних. Це 53 екземпляри, 9 особин різних видів загальною вагою 6 кілограмів. Рибу ми завезли в Держпродспоживслужбу для того, щоб вони встановили причину її загибелі. Згідно звіту про результати дослідження паталогічного матеріалу збудників екто- та ендопаразитів не виялено. Натомість, зябра риби були забиті густим сірим слизом. Тобто риба загинула не від хвороб, а від брудної води. У біоматеріалі також виявили аміак».

За допомогою спеціальної формули в екоінспекції порахували прямі збитки за фактичну знищену рибу і шкоду від втрати потомства. Ці суми відповідно склали 653 тисячі 276 гривент і 7 мільйонів 636 тисяч 860 гривень.

Документи з підрахунками екологи обіцяють передати правоохоронцям в найкоротші терміни. Згодом до справи долучать і результати лабораторного дослідження води. Відповідно шкоду за її забруднення буде нараховано додатково.

«По воді аналізів ще нема, але попередньо – перевищення завислих речовин – мул, слиз і таке інше. Система така, що на очисних вода проходить певну очистку, а далі йде на біоставки, де за допомогою спеціальних речовин, бактерій має доочищуватися. Мул осідає і в річку скидають верхній шар цієї чистої води. Водоканал має на це право. По факту, ця вода, що йшла з очисних на біоставки, була чистіша, ніж та, що виходила в річку. Біоставки застаріли на стільки, що вони не тільки не очищають, а навіть забруднюють. Є підозра, що цей нижній шар з мулом і слизом з них просто спустили», – кажуть в екоінспекції.

В ДЕІ у Волинській області додають, що зважаючи на обсяги завданих збитків, винуватцям загрожує кримінальна відповідальність.

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Теги: Стир, екологи, загибель риби
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Коментарі 1
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Невже Гуменюка посадять? Не віриться.А,якщо все-таки,то,який резонанс буде на всю Україну!Перш за все директорам водоканалдів.Може б задумалися і почали що-то робити з приводу очищення каналізаційних стоків.
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