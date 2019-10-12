Президент присвоїв почесне звання викладачу з Луцька
Сьогодні, 08:40
Професорові кафедри інженерної та комп’ютерної графіки Луцького національного технічного університету Сергію Пустюльзі президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання «Заслужений працівник освіти України».
Вручила державну нагороду заступниця голови Волинської обласної державної адміністрації Тетяна Щербак 2 липня під час заходу з нагоди святкування 54 річниці вишу.
Викладача відзначили за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки.
«Цієї нагороди не було б без колективу університету, моїх колег і студентів. В цьому колективі я працюю вже більше сорока років, сподіваюся, що ще довго працюватиму на благо нашого вишу», – сказав викладач.
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Вручила державну нагороду заступниця голови Волинської обласної державної адміністрації Тетяна Щербак 2 липня під час заходу з нагоди святкування 54 річниці вишу.
Викладача відзначили за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки.
«Цієї нагороди не було б без колективу університету, моїх колег і студентів. В цьому колективі я працюю вже більше сорока років, сподіваюся, що ще довго працюватиму на благо нашого вишу», – сказав викладач.
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