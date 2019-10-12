Президент присвоїв почесне звання викладачу з Луцька

Професорові кафедри інженерної та комп’ютерної графіки Луцького національного технічного університетупрезидент Україниприсвоїв почесне звання «Заслужений працівник освіти України».Вручила державну нагороду заступниця голови Волинської обласної державної адміністрації2 липня під час заходу з нагоди святкування 54 річниці вишу.Викладача відзначили за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки.«Цієї нагороди не було б без колективу університету, моїх колег і студентів. В цьому колективі я працюю вже більше сорока років, сподіваюся, що ще довго працюватиму на благо нашого вишу», – сказав викладач.