Міський голова Нововолинська повернувся до роботи після хвороби

Міський голова Нововолинськаповернувся на роботу після лікування.Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, в місті з’явилося багато чуток про його стан здоров’я. Тож він вирішив записати відео, аби їх спростувати.«Як бачите, я живий і здоровий перед вами. На жаль, був випадок проблеми з серцем. Потім з’явилися деякі інші речі. Але все – позаду. Почуваю себе добре, дякую лікарям. Своїм лікарям кажу: не дочекаєтеся!» – сказав Сапожніков.