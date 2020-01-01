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Міський голова Нововолинська повернувся до роботи після хвороби

Міський голова Нововолинська повернувся до роботи після хвороби
Міський голова Нововолинська Віктор Сапожніков повернувся на роботу після лікування.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, в місті з’явилося багато чуток про його стан здоров’я. Тож він вирішив записати відео, аби їх спростувати.

«Як бачите, я живий і здоровий перед вами. На жаль, був випадок проблеми з серцем. Потім з’явилися деякі інші речі. Але все – позаду. Почуваю себе добре, дякую лікарям. Своїм лікарям кажу: не дочекаєтеся!» – сказав Сапожніков.


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Теги: Віктор Сапожніков, хвороба, відео
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