Міський голова Нововолинська повернувся до роботи після хвороби
Сьогодні, 13:17
Міський голова Нововолинська Віктор Сапожніков повернувся на роботу після лікування.
Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, в місті з’явилося багато чуток про його стан здоров’я. Тож він вирішив записати відео, аби їх спростувати.
«Як бачите, я живий і здоровий перед вами. На жаль, був випадок проблеми з серцем. Потім з’явилися деякі інші речі. Але все – позаду. Почуваю себе добре, дякую лікарям. Своїм лікарям кажу: не дочекаєтеся!» – сказав Сапожніков.
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Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, в місті з’явилося багато чуток про його стан здоров’я. Тож він вирішив записати відео, аби їх спростувати.
«Як бачите, я живий і здоровий перед вами. На жаль, був випадок проблеми з серцем. Потім з’явилися деякі інші речі. Але все – позаду. Почуваю себе добре, дякую лікарям. Своїм лікарям кажу: не дочекаєтеся!» – сказав Сапожніков.
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