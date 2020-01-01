У Копачівці капітально ремонтують вулицю
Сьогодні, 03:03
Стартував капітальний ремонт вулиці Набережна у селі Копачівка Рожищенського району.
Роботи почали 30 червня. Про це повідомили на сайті Копачівської громади.
Цю дорогу розпочали ремонтувати ще у 2019 році, однак повністю не завершили, частину робіт відклали на 2020 рік. На вулиці Набережна здійснять укладку білощебеневого покриття.
На ремонт дороги спрямували 429 999 гривень субвенції місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
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Роботи почали 30 червня. Про це повідомили на сайті Копачівської громади.
Цю дорогу розпочали ремонтувати ще у 2019 році, однак повністю не завершили, частину робіт відклали на 2020 рік. На вулиці Набережна здійснять укладку білощебеневого покриття.
На ремонт дороги спрямували 429 999 гривень субвенції місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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