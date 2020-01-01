Від коронавірусу помер очільник Всеукраїнської ради церков
Сьогодні, 11:54
На 68-му році життя від коронавірусу помер голова Всеукраїнської ради церков Василь Райчинець.
Про це повідомляє Еспресо.
Старший єпископ Української Євангельської Церкви, головуючий Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, Василь Райчинець помер в Ужгородській лікарні в суботу, 4 липня.
"Сьогодні Господь покликав до вічності Василя Федоровича Райчинця, старшого єпископа УЄЦ, Головуючого у Всеукраїнській Раді Церков і Релігійних Організацій. Висловлюємо щире співчуття рідним, та церкві якій Василь Федорович присвятив більшу частину свого життя", - йдеться в повідомленні.
Редактор газети, пастор Анатолій Якобчук наголосив, що причина смерті – підтверджене захворювання на коронавірус.
Василь Райчинець народився 19 жовтня 1952 року в селі Поляна, Свалявського району, Закарпатської області, в багатодітній сім’ї проповідника. Здобув богословську освіту, паралельно здобувши музичну освіту.
У 1987 році Василь Федорович був обраний церквою ХЄВ у селі Поляна на пасторське служіння, а в 1990 році став заступником старшого Пресвітера Союзу. В 1995 році на черговому З’їзді Союзу ВЦХЄВ Василя Федоровича Райчинця було обрано Старшим Єпископом Союзу.
Також з 2010 року Василь Райчинець був президентом Міжнародної Асамблеї Християн Віри Євангельської.
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Про це повідомляє Еспресо.
Старший єпископ Української Євангельської Церкви, головуючий Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, Василь Райчинець помер в Ужгородській лікарні в суботу, 4 липня.
"Сьогодні Господь покликав до вічності Василя Федоровича Райчинця, старшого єпископа УЄЦ, Головуючого у Всеукраїнській Раді Церков і Релігійних Організацій. Висловлюємо щире співчуття рідним, та церкві якій Василь Федорович присвятив більшу частину свого життя", - йдеться в повідомленні.
Редактор газети, пастор Анатолій Якобчук наголосив, що причина смерті – підтверджене захворювання на коронавірус.
Василь Райчинець народився 19 жовтня 1952 року в селі Поляна, Свалявського району, Закарпатської області, в багатодітній сім’ї проповідника. Здобув богословську освіту, паралельно здобувши музичну освіту.
У 1987 році Василь Федорович був обраний церквою ХЄВ у селі Поляна на пасторське служіння, а в 1990 році став заступником старшого Пресвітера Союзу. В 1995 році на черговому З’їзді Союзу ВЦХЄВ Василя Федоровича Райчинця було обрано Старшим Єпископом Союзу.
Також з 2010 року Василь Райчинець був президентом Міжнародної Асамблеї Християн Віри Євангельської.
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