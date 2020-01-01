Одна смерть і 47 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:02
За останню добу на Волині зареєстрували 47 нових випадків захворювання на COVID-19, з 4 у дітей та 7 у медичних працівників.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Нові випадки виявили: м. Луцьк — 19, Луцький район – 4, Ківерцівський район – 11, Любешівський район – 3, Локачинський район – 2, Маневицький район – 2, Любомльський район – 1, Камінь-Каширський район – 1, Ковельський район – 1, Ратнівський район – 1, Турійський район – 1, Шацький район – 1. Одужало за добу 46 осіб, в тому числі 2 дітей та 3 медичних працівники.
Одна людина, на жаль, померла від ускладнень хвороби (Камінь-Каширський район).
Загалом станом на 6 липня в області зареєстрували 2752 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 171 у дітей та 417 у медичних працівників. Одужало 847 осіб, з них 64 дитини та 165 медичних працівників. 69 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 3 медичних працівники.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 564 випадки, в т.ч. 13 летальних;
Луцький район – 196 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 358 випадків, в тому числі 9 летальних;
Ківерцівський район – 335 випадків, в т.ч. 10 летальних;
Володимир-Волинський район – 226 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Камінь-Каширський район – 217 випадків, в т.ч. 9 летальних;
м. Нововолинськ – 169 випадків, в т.ч. 8 летальних;
Іваничівський район – 41 випадок;
Ратнівський район – 149 випадків, в т.ч. 4 летальних;
Маневицький район – 94 випадки, в тому числі 4 летальних;
Горохівський район – 97 випадків, в тому числі 1 летальний;
Старовижівський район – 77 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Любешівський район – 55 випадків;
Турійський район – 49 випадків, в тому числі 1 летальний;
Любомльський район – 39 випадків;
Шацький район – 32 випадки, в тому числі 1 летальний;
Рожищенський район – 28 випадків, в тому числі 1 летальний;
Локачинський район – 26 випадків.
Всього з початку року зареєстрували 4344 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 47 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічна лабораторія всього обстежила 15775 осіб, в тому числі за останню добу – 180 осіб. На сьогодні протестовані усі взірці біоматеріалу котрі надійшли на дослідження в вірусологічну лабораторію з закладів охорони здоров’я області.
Методом ІФА на COVID-19 за останню добу провели обстеження 18 особам (обстеження проводило Волинське обласне дитяче ТМО), з позитивним результатом виявлено — 4. Загалом на сьогодні методом імуно-ферментного аналізу обстежено 10538 осіб, з позитивним результатом – 1266.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Нові випадки виявили: м. Луцьк — 19, Луцький район – 4, Ківерцівський район – 11, Любешівський район – 3, Локачинський район – 2, Маневицький район – 2, Любомльський район – 1, Камінь-Каширський район – 1, Ковельський район – 1, Ратнівський район – 1, Турійський район – 1, Шацький район – 1. Одужало за добу 46 осіб, в тому числі 2 дітей та 3 медичних працівники.
Одна людина, на жаль, померла від ускладнень хвороби (Камінь-Каширський район).
Загалом станом на 6 липня в області зареєстрували 2752 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 171 у дітей та 417 у медичних працівників. Одужало 847 осіб, з них 64 дитини та 165 медичних працівників. 69 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 3 медичних працівники.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 564 випадки, в т.ч. 13 летальних;
Луцький район – 196 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 358 випадків, в тому числі 9 летальних;
Ківерцівський район – 335 випадків, в т.ч. 10 летальних;
Володимир-Волинський район – 226 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Камінь-Каширський район – 217 випадків, в т.ч. 9 летальних;
м. Нововолинськ – 169 випадків, в т.ч. 8 летальних;
Іваничівський район – 41 випадок;
Ратнівський район – 149 випадків, в т.ч. 4 летальних;
Маневицький район – 94 випадки, в тому числі 4 летальних;
Горохівський район – 97 випадків, в тому числі 1 летальний;
Старовижівський район – 77 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Любешівський район – 55 випадків;
Турійський район – 49 випадків, в тому числі 1 летальний;
Любомльський район – 39 випадків;
Шацький район – 32 випадки, в тому числі 1 летальний;
Рожищенський район – 28 випадків, в тому числі 1 летальний;
Локачинський район – 26 випадків.
Всього з початку року зареєстрували 4344 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 47 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічна лабораторія всього обстежила 15775 осіб, в тому числі за останню добу – 180 осіб. На сьогодні протестовані усі взірці біоматеріалу котрі надійшли на дослідження в вірусологічну лабораторію з закладів охорони здоров’я області.
Методом ІФА на COVID-19 за останню добу провели обстеження 18 особам (обстеження проводило Волинське обласне дитяче ТМО), з позитивним результатом виявлено — 4. Загалом на сьогодні методом імуно-ферментного аналізу обстежено 10538 осіб, з позитивним результатом – 1266.
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