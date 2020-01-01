Лучанина-«масона», який «торгував» міністерськими посадами за величезні гроші, взяли під варту
Сьогодні, 11:47
Громадянина, який "продавав" посаду міністра за 200 тисяч доларів США, взяли під варту.
Суд обрав підозрюваному у шахрайстві в особливо великих розмірах волинянину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із визначенням застави у понад 1 млн 260 тис. грн, повідомляє прокуратура Волині.
Нагадаємо, спритника, який пообіцяв за 200 тисяч доларів США посприяти у призначенні громадянина на посаду міністра Кабінету Міністрів України, затримали працівники поліції 3 липня 2020 року під час одержання цих коштів.
До цього, вважають слідчі, він "продав" ще одну посаду в уряді України за 150 000 доларів США.
Правоохоронці перевіряють інформацію про можливу причетність чоловіка до обману інших осіб, оскільки у такий спосіб він планував сформувати команду із десяти майбутніх урядовців, оцінивши своє сприяння кожному з них у 200-300 тисяч доларів США.
При цьому ошуканець розповідав охочим очолити міністерства про свої знайомства серед політичної еліти України та бізнесових кіл.
Йому повідомили про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч.4 ст. 190 КК України) й нині він перебуває під вартою.
Зауважимо, у ЗМІ повідомили ім'я шахрая. Це лідер Демократичної партії у Луцьку Іван Братченя, який є також очільником підприємств «Гомін» та «РОДОЛ і В».
Правопорушник налагодив цілу злочинну схему: він представлявся від імені британської організації «Групи Ротшильда», застосовував психологічні маніпуляції та входив таким чином у довіру до своїх «клієнтів». Як стверджують у Департаменті стратегічних розслідувань, так шахраю вдалося заробити 1,5 мільйона доларів США.
Серед вилученого під час затримання фігурують такі речі: заява потерпілого про вступ до закритої «групи Масонів», перстень «печатка Масонів», і, власне, гроші.
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Суд обрав підозрюваному у шахрайстві в особливо великих розмірах волинянину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із визначенням застави у понад 1 млн 260 тис. грн, повідомляє прокуратура Волині.
Нагадаємо, спритника, який пообіцяв за 200 тисяч доларів США посприяти у призначенні громадянина на посаду міністра Кабінету Міністрів України, затримали працівники поліції 3 липня 2020 року під час одержання цих коштів.
До цього, вважають слідчі, він "продав" ще одну посаду в уряді України за 150 000 доларів США.
Правоохоронці перевіряють інформацію про можливу причетність чоловіка до обману інших осіб, оскільки у такий спосіб він планував сформувати команду із десяти майбутніх урядовців, оцінивши своє сприяння кожному з них у 200-300 тисяч доларів США.
При цьому ошуканець розповідав охочим очолити міністерства про свої знайомства серед політичної еліти України та бізнесових кіл.
Йому повідомили про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч.4 ст. 190 КК України) й нині він перебуває під вартою.
Зауважимо, у ЗМІ повідомили ім'я шахрая. Це лідер Демократичної партії у Луцьку Іван Братченя, який є також очільником підприємств «Гомін» та «РОДОЛ і В».
Правопорушник налагодив цілу злочинну схему: він представлявся від імені британської організації «Групи Ротшильда», застосовував психологічні маніпуляції та входив таким чином у довіру до своїх «клієнтів». Як стверджують у Департаменті стратегічних розслідувань, так шахраю вдалося заробити 1,5 мільйона доларів США.
Серед вилученого під час затримання фігурують такі речі: заява потерпілого про вступ до закритої «групи Масонів», перстень «печатка Масонів», і, власне, гроші.
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