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Мешканці яких вулиць Луцька сидітимуть без світла 7 липня

Мешканці яких вулиць Луцька сидітимуть без світла 7 липня
Повідомили, які вулиці Луцька залишаться без світла у вівторок, 7 липня.

Як інформує Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, припинять електропостачання за такими адресами:

13:30-17:00 - вул. Л. Українки, 1-11, вул. Ковельська, 2;

09:00-17:00 - вул. Мисливська, вул. Теремнівська (частково), вул. Роксолани.

У лучан просять вибачення за тимчасові незручності.

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Теги: світло. відключення, Луцьк
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