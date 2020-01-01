Мешканці яких вулиць Луцька сидітимуть без світла 7 липня





Як інформує Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, припинять електропостачання за такими адресами:



13:30-17:00 - вул. Л. Українки, 1-11, вул. Ковельська, 2;



09:00-17:00 - вул. Мисливська, вул. Теремнівська (частково), вул. Роксолани.



У лучан просять вибачення за тимчасові незручності.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили, які вулиці Луцька залишаться без світла у вівторок, 7 липня.Як інформує Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, припинять електропостачання за такими адресами:13:30-17:00 - вул. Л. Українки, 1-11, вул. Ковельська, 2;09:00-17:00 - вул. Мисливська, вул. Теремнівська (частково), вул. Роксолани.У лучан просять вибачення за тимчасові незручності.Для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які проводять за вашою адресою, підписуйтесь на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram ( Назар CityBot).

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