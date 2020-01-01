Вісьмох луцьких перевізників перевірили на дотримання вимог карантину
Сьогодні, 17:05
У Луцьку тривають перевірки громадського транспорту, що курсує вулицями Луцька. Наразі перевірили 8 перевізників, громадський транспорт яких виходить на маршрути.
Про це повідомили сьогодні, 6 липня, під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, повідомляє пресслужба Луцькради.
Інформують, що за результатами перевірки склали 5 приписів, ще 3 чекають на розгляд. Загалом у місті задіяні 170 одиниць громадського транспорту.
Повідомляють також, що за вихідні у Луцьку зафіксували 24 нових випадки захворювання на COVID-19. Тим часом, сімейними лікарями було діагностовано 57 випадків захворювання на ГРВІ/грип у лучан.
Продовжується контроль за дотриманням вимог карантину у Луцьку силами Держпродспоживслужби, ГУ НП у Волинській області, патрульної поліції, департаменту муніципальної варти та виконавчих органів Луцької міської ради.
Так, поліція склала 1 адміністративний протокол за порушення вимог карантину. Патрульною поліцією за вихідні опрацьовано 25 таких повідомлень, виписано 1 адміністративний протокол.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили сьогодні, 6 липня, під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, повідомляє пресслужба Луцькради.
Інформують, що за результатами перевірки склали 5 приписів, ще 3 чекають на розгляд. Загалом у місті задіяні 170 одиниць громадського транспорту.
Повідомляють також, що за вихідні у Луцьку зафіксували 24 нових випадки захворювання на COVID-19. Тим часом, сімейними лікарями було діагностовано 57 випадків захворювання на ГРВІ/грип у лучан.
Продовжується контроль за дотриманням вимог карантину у Луцьку силами Держпродспоживслужби, ГУ НП у Волинській області, патрульної поліції, департаменту муніципальної варти та виконавчих органів Луцької міської ради.
Так, поліція склала 1 адміністративний протокол за порушення вимог карантину. Патрульною поліцією за вихідні опрацьовано 25 таких повідомлень, виписано 1 адміністративний протокол.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині перевірили магазини, салони краси та кафе: які порушення карантину виявили
Сьогодні, 17:41
Помер інфікований коронавірусом чоловік, який тривалий час боровся за життя у Боголюбах
Сьогодні, 17:25
Вісьмох луцьких перевізників перевірили на дотримання вимог карантину
Сьогодні, 17:05
Через коронавірус серед працівників у відділенні «Волиньгазу» на Волині обмежили роботу
Сьогодні, 16:55