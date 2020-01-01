Тріщить по швах: на Волині може завалитися житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 21:53
На Волині мешканці багатоповерхівки б'ють на сполох, бо бояться, що їхній будинок завалиться.
Йдеться про один із житлових будинків Нововолинська. Про це повідомляє Радар
Нововолинці кажуть, що 8-квартирний будинок у провулку Березовому на околиці Нововолинська став аварійним.
У будинку сильно просів фундамент, там утіорилися величезні дірки і тріщини. Підвал стрімко руйнується.
18 червня представник Держбудконтролю оглянув підвал та будинок.
Жителі будинку зверталися і до місцевої влади. Комунальники відреагували - привезли у двір цемент і пісок, але не можуть зробити капітальний ремонт будинку через брак працівників.
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Йдеться про один із житлових будинків Нововолинська. Про це повідомляє Радар
Нововолинці кажуть, що 8-квартирний будинок у провулку Березовому на околиці Нововолинська став аварійним.
У будинку сильно просів фундамент, там утіорилися величезні дірки і тріщини. Підвал стрімко руйнується.
18 червня представник Держбудконтролю оглянув підвал та будинок.
Жителі будинку зверталися і до місцевої влади. Комунальники відреагували - привезли у двір цемент і пісок, але не можуть зробити капітальний ремонт будинку через брак працівників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Лопати в руки і ремонтуйте, чого жде лодарі.
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