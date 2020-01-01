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Тріщить по швах: на Волині може завалитися житловий будинок. ФОТО

Тріщить по швах: на Волині може завалитися житловий будинок. ФОТО
На Волині мешканці багатоповерхівки б'ють на сполох, бо бояться, що їхній будинок завалиться.

Йдеться про один із житлових будинків Нововолинська. Про це повідомляє Радар

Нововолинці кажуть, що 8-квартирний будинок у провулку Березовому на околиці Нововолинська став аварійним.
Тріщить по швах: на Волині може завалитися житловий будинок. ФОТО
Тріщить по швах: на Волині може завалитися житловий будинок. ФОТО

У будинку сильно просів фундамент, там утіорилися величезні дірки і тріщини. Підвал стрімко руйнується.

18 червня представник Держбудконтролю оглянув підвал та будинок.
Жителі будинку зверталися і до місцевої влади. Комунальники відреагували - привезли у двір цемент і пісок, але не можуть зробити капітальний ремонт будинку через брак працівників.

Тріщить по швах: на Волині може завалитися житловий будинок. ФОТО
Тріщить по швах: на Волині може завалитися житловий будинок. ФОТО
Тріщить по швах: на Волині може завалитися житловий будинок. ФОТО
Тріщить по швах: на Волині може завалитися житловий будинок. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, Волинь
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Коментарі 1
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