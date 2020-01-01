Тріщить по швах: на Волині може завалитися житловий будинок. ФОТО





Йдеться про один із житлових будинків Нововолинська. Про це повідомляє



Нововолинці кажуть, що 8-квартирний будинок у провулку Березовому на околиці Нововолинська став аварійним.



У будинку сильно просів фундамент, там утіорилися величезні дірки і тріщини. Підвал стрімко руйнується.



18 червня представник Держбудконтролю оглянув підвал та будинок.

Жителі будинку зверталися і до місцевої влади. Комунальники відреагували - привезли у двір цемент і пісок, але не можуть зробити капітальний ремонт будинку через брак працівників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині мешканці багатоповерхівки б'ють на сполох, бо бояться, що їхній будинок завалиться.Йдеться про один із житлових будинків Нововолинська. Про це повідомляє Радар Нововолинці кажуть, що 8-квартирний будинок у провулку Березовому на околиці Нововолинська став аварійним.У будинку сильно просів фундамент, там утіорилися величезні дірки і тріщини. Підвал стрімко руйнується.18 червня представник Держбудконтролю оглянув підвал та будинок.Жителі будинку зверталися і до місцевої влади. Комунальники відреагували - привезли у двір цемент і пісок, але не можуть зробити капітальний ремонт будинку через брак працівників.

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