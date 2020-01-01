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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 7 липня: в Україні – 564 нові випадки коронавірусу, з них на Волині – 36

Ранок 7 липня: в Україні – 564 нові випадки коронавірусу, з них на Волині – 36
В Україні за останню добу зафіксували 564 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

7 липня (станом на 9:00) в Україні зареєстрували 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1283 летальних, 22 193 пацієнти одужало. Загалом провели 731 858 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1979 випадків;
Волинська область — 2788 випадків;
Дніпропетровська область — 1116 випадків;
Донецька область — 686 випадків;
Житомирська область — 1469 випадків;
Закарпатська область — 3458 випадків;
Запорізька область — 598 випадків;
Івано-Франківська область — 2744 випадки;
Кіровоградська область — 663 випадки;
м. Київ — 5665 випадків;
Київська область — 2809 випадків;
Львівська область — 6445 випадків;
Луганська область — 85 випадків;
Миколаївська область — 461 випадок;
Одеська область — 1919 випадків;
Полтавська область — 325 випадків;
Рівненська область — 4228 випадків;
Сумська область — 321 випадок;
Тернопільська область — 2108 випадків;
Харківська область — 2416 випадків;
Херсонська область — 196 випадків;
Хмельницька область — 842 випадки;
Чернівецька область — 5032 випадки;
Черкаська область — 678 випадків;
Чернігівська область — 576 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 07 липня 2020 року до Центру надійшло 871 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 96 186 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Теги: коронавірус, статистика, РНБО, Україна, Волинь
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