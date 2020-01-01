Ранок 7 липня: в Україні – 564 нові випадки коронавірусу, з них на Волині – 36

В Україні за останню добу зафіксували 564 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.7 липня (станом на 9:00) в Україні зареєстрували 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1283 летальних, 22 193 пацієнти одужало. Загалом провели 731 858 тестувань методом ПЛР.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 1979 випадків;Волинська область — 2788 випадків;Дніпропетровська область — 1116 випадків;Донецька область — 686 випадків;Житомирська область — 1469 випадків;Закарпатська область — 3458 випадків;Запорізька область — 598 випадків;Івано-Франківська область — 2744 випадки;Кіровоградська область — 663 випадки;м. Київ — 5665 випадків;Київська область — 2809 випадків;Львівська область — 6445 випадків;Луганська область — 85 випадків;Миколаївська область — 461 випадок;Одеська область — 1919 випадків;Полтавська область — 325 випадків;Рівненська область — 4228 випадків;Сумська область — 321 випадок;Тернопільська область — 2108 випадків;Харківська область — 2416 випадків;Херсонська область — 196 випадків;Хмельницька область — 842 випадки;Чернівецька область — 5032 випадки;Черкаська область — 678 випадків;Чернігівська область — 576 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 07 липня 2020 року до Центру надійшло 871 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 96 186 повідомлень про підозру на COVID-19.