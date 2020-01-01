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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 8 липня: в Україні – 807 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 37

Ранок 8 липня: в Україні – 807 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 37
За минулу добу в Україні зафіксували 807 випадків зараження коронавірусом. Внаслідок цього станом на ранок 8 липня загальна статистика виявлених хворих на коронавірус в країні зросла до 50 414.

Про динаміку поширення коронавірусу в Україні повідомляє система моніторингу апарату РНБО.

За добу померли 23 українці. 926 людей за добу одужали.

На Волині за останню добу виявили 37 нових випадки коронавірусу.

Загальна кількість хворих станом на 8 липня в області - 2875 випадків. Одужали 1030 людей (157 за останню добу). Померла 71 людина (1 за останню добу).

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Теги: коронавірус, Україна, статистика, МОЗ, Волинь
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