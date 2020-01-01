На Волині дитині-сироті подарували ключі від будинку
Сьогодні, 10:03
7 липня Павлу Васильківському, особі із числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, вручили ключі від його власного житла.
Цю мить із хлопцем розділили мер Володимир Жгутов та його заступниця Ольга Поліщук, повідомляє Ківерцівська міська рада.
Ківерцівська міська рада вперше придбала житло для дитини-сироти за рахунок коштів субвенції з державного місцевому бюджету.
"До цієї серйозної та надзвичайно клопіткої справи було прикладено чимало зусиль багатьох людей: збір необхідних документів, пошук комфортного та затишного житла, зустрічі з продавцями, огляд запропонованих варіантів. І все це дало хороший результат. Отож, вітаємо Павла і зичимо затишного, сімейного щастя у новій оселі, адже власне житло є хорошим стартом у доросле життя", - йдеться в повідомленні.
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Цю мить із хлопцем розділили мер Володимир Жгутов та його заступниця Ольга Поліщук, повідомляє Ківерцівська міська рада.
Ківерцівська міська рада вперше придбала житло для дитини-сироти за рахунок коштів субвенції з державного місцевому бюджету.
"До цієї серйозної та надзвичайно клопіткої справи було прикладено чимало зусиль багатьох людей: збір необхідних документів, пошук комфортного та затишного житла, зустрічі з продавцями, огляд запропонованих варіантів. І все це дало хороший результат. Отож, вітаємо Павла і зичимо затишного, сімейного щастя у новій оселі, адже власне житло є хорошим стартом у доросле життя", - йдеться в повідомленні.
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Коментарі 1
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