На Волині дитині-сироті подарували ключі від будинку

7 липня, особі із числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, вручили ключі від його власного житла.Цю мить із хлопцем розділили мерта його заступниця, повідомляє Ківерцівська міська рада.Ківерцівська міська рада вперше придбала житло для дитини-сироти за рахунок коштів субвенції з державного місцевому бюджету."До цієї серйозної та надзвичайно клопіткої справи було прикладено чимало зусиль багатьох людей: збір необхідних документів, пошук комфортного та затишного житла, зустрічі з продавцями, огляд запропонованих варіантів. І все це дало хороший результат. Отож, вітаємо Павла і зичимо затишного, сімейного щастя у новій оселі, адже власне житло є хорошим стартом у доросле життя", - йдеться в повідомленні.