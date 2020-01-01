Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 8 липня

За останню добу на Волині зареєстрували 37 нових випадків захворювання на COVID-19: Луцьк - 16, Луцький район – 3, Любешівський район – 7, Володимир-Волинський район – 3, м.Нововолинськ – 2, Горохівський район – 2, Ківерцівський район – 1, Ковельський район –1, Старовижівський район – 1, Турійський район – 1. Одужало за добу 159 осіб, в тому числі 11 дітей та 24 медичних працівники. Один випадок хвороби завершився летально (Ковельський район).Про це повідомляє Волинська ОДА.Загалом станом на 8 липня в області зареєстрували 2825 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 1032 особи. 71 випадок хвороби завершився летально.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 585 випадків, в т.ч. 13 летальних;Луцький район – 199 випадків, в т.ч. 3 летальних;Ковельський район – 368 випадків, в тому числі 10 летальних;Ківерцівський район – 339 випадків, в т.ч. 10 летальних;Володимир-Волинський район – 229 випадків, в т.ч. 3 летальних;Камінь-Каширський район – 223 випадки, в т.ч. 8 летальних;м. Нововолинськ – 171 випадок, в т.ч. 8 летальних;Іваничівський район – 43 випадки;Ратнівський район – 149 випадків, в т.ч. 5 летальних;Горохівський район – 104 випадки, в тому числі 1 летальний;Маневицький район – 97 випадків, в тому числі 4 летальних;Старовижівський район – 78 випадків, в т.ч. 2 летальних;Любешівський район – 62 випадки;Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;Любомльський район – 40 випадків;Шацький район – 32 випадки, в тому числі 1 летальний;Рожищенський район – 30 випадків, в тому числі 2 летальних;Локачинський район – 26 випадків.За попередню добу надійшло 36 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною 16113 осіб, в тому числі за останню добу – 276 особи.