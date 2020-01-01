Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 8 липня
Сьогодні, 09:49
За останню добу на Волині зареєстрували 37 нових випадків захворювання на COVID-19: Луцьк - 16, Луцький район – 3, Любешівський район – 7, Володимир-Волинський район – 3, м.Нововолинськ – 2, Горохівський район – 2, Ківерцівський район – 1, Ковельський район –1, Старовижівський район – 1, Турійський район – 1. Одужало за добу 159 осіб, в тому числі 11 дітей та 24 медичних працівники. Один випадок хвороби завершився летально (Ковельський район).
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Загалом станом на 8 липня в області зареєстрували 2825 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 1032 особи. 71 випадок хвороби завершився летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 585 випадків, в т.ч. 13 летальних;
Луцький район – 199 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 368 випадків, в тому числі 10 летальних;
Ківерцівський район – 339 випадків, в т.ч. 10 летальних;
Володимир-Волинський район – 229 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Камінь-Каширський район – 223 випадки, в т.ч. 8 летальних;
м. Нововолинськ – 171 випадок, в т.ч. 8 летальних;
Іваничівський район – 43 випадки;
Ратнівський район – 149 випадків, в т.ч. 5 летальних;
Горохівський район – 104 випадки, в тому числі 1 летальний;
Маневицький район – 97 випадків, в тому числі 4 летальних;
Старовижівський район – 78 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Любешівський район – 62 випадки;
Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;
Любомльський район – 40 випадків;
Шацький район – 32 випадки, в тому числі 1 летальний;
Рожищенський район – 30 випадків, в тому числі 2 летальних;
Локачинський район – 26 випадків.
За попередню добу надійшло 36 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною 16113 осіб, в тому числі за останню добу – 276 особи.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Загалом станом на 8 липня в області зареєстрували 2825 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 1032 особи. 71 випадок хвороби завершився летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 585 випадків, в т.ч. 13 летальних;
Луцький район – 199 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 368 випадків, в тому числі 10 летальних;
Ківерцівський район – 339 випадків, в т.ч. 10 летальних;
Володимир-Волинський район – 229 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Камінь-Каширський район – 223 випадки, в т.ч. 8 летальних;
м. Нововолинськ – 171 випадок, в т.ч. 8 летальних;
Іваничівський район – 43 випадки;
Ратнівський район – 149 випадків, в т.ч. 5 летальних;
Горохівський район – 104 випадки, в тому числі 1 летальний;
Маневицький район – 97 випадків, в тому числі 4 летальних;
Старовижівський район – 78 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Любешівський район – 62 випадки;
Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;
Любомльський район – 40 випадків;
Шацький район – 32 випадки, в тому числі 1 летальний;
Рожищенський район – 30 випадків, в тому числі 2 летальних;
Локачинський район – 26 випадків.
За попередню добу надійшло 36 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною 16113 осіб, в тому числі за останню добу – 276 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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