Кабмін виділив мільярд гривень на підтримку сфери культури





Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, - пише



«Кошти для культури та креативних індустрій — виділили! Наразі йдеться не про всю суму, але початок закладено. Маємо 1 млрд гривень», — написав Ткаченко у Telegram.



Міністр розписав, на що підуть виділені сьогодні Кабміном кошти. «590 млн — на стипендії самозайнятим митцям, підтримку проектів у сферах культури та мистецтв, креативних індустрій та внутрішнього туризму; 150 млн — на гранти через Український інститут книги; 50 млн — на підтримку кіно; 100 млн — для проведення конкурсу нашого міністерства з відбору проєктів на виробництво серіалів патріотичного спрямування», — пояснив Ткаченко.



За його словами, в цю суму також «заклали фінансування на створення електронного обліку культурної спадщини та культурних цінностей. Щоб надалі, на місці історичних забудов або охоронних земель зненацька не з’являлися новобудови».



Крім того, частина бюджету піде на компенсацію втрат закладів культури за період карантину: для оплати комунальних послуг, послуг з пожежної безпеки та охорони.

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