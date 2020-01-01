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Курс валют у Луцьку на 9 липня

Курс валют у Луцьку на 9 липня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.90, а продаж – 27.00.

Євро при купівлі становить – 30.15, продажу – 30.34.

Курс російського рубля: купівля – 0,34, продаж – 0,35.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.67, продаж – 6.77.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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