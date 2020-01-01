У місті на Волині інцидентність COVID-19 перевищує норму у три рази
Сьогодні, 14:09
У Ковелі під час засіння виконавчого комітету обговорили стан епідемічної ситуації в місті, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV.
Про це повідомляє пресслужба міської ради.
Завідувачка Ковельським міськрайонним відділом ДУ “Волинський ОЛЦМ України” Людмила Маляр зазначила, що ситуація дещо поліпшується. Щоправда, загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення перевищує норму у понад три рази і становить 36,6 осіб (потрібно менше 12-ти).
У Ковелі з початку спостереження лабораторно підтвердили 316 випадків захворювання на Covid-19, з них за останню добу - 5. 9 мешканців міста померли від ускладнень хвороби. Одна людина — за останню добу. 226 осіб одужали.
Зауважили, нині значно швидше надходять результати тестувань через те, що зросла потужність лабораторії. На сьогодні спеціалісти роблять 400 досліджень на добу, у березні лише — 25.
Як повідомила медичний директор Ковельського МТМО з дитинства та пологової допомоги Ольга Козачук, на лікуванні в Ковельській ЦРЛ кількість пацієнтів, хворих та з підозрою на Covid-19, теж зменшилась. Зараз в інфекційному відділенні перебуває 20 людей та двоє - в реанімації. Більшість амбулаторно проходять курс терапії.
Щодо ІФА тестування, то заклад їх проводить з 16 червня. 1285 людей скористались такою можливістю. У 75 - виявили імуноглобуліни М, потім вони обстежувались методом ПЛР. Лише одна особа була хворою. 271 медик також був протестований, у 19 - виявили імуноглобуліни М, але жоден з них не був носієм вірусу.
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Про це повідомляє пресслужба міської ради.
Завідувачка Ковельським міськрайонним відділом ДУ “Волинський ОЛЦМ України” Людмила Маляр зазначила, що ситуація дещо поліпшується. Щоправда, загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення перевищує норму у понад три рази і становить 36,6 осіб (потрібно менше 12-ти).
У Ковелі з початку спостереження лабораторно підтвердили 316 випадків захворювання на Covid-19, з них за останню добу - 5. 9 мешканців міста померли від ускладнень хвороби. Одна людина — за останню добу. 226 осіб одужали.
Зауважили, нині значно швидше надходять результати тестувань через те, що зросла потужність лабораторії. На сьогодні спеціалісти роблять 400 досліджень на добу, у березні лише — 25.
Як повідомила медичний директор Ковельського МТМО з дитинства та пологової допомоги Ольга Козачук, на лікуванні в Ковельській ЦРЛ кількість пацієнтів, хворих та з підозрою на Covid-19, теж зменшилась. Зараз в інфекційному відділенні перебуває 20 людей та двоє - в реанімації. Більшість амбулаторно проходять курс терапії.
Щодо ІФА тестування, то заклад їх проводить з 16 червня. 1285 людей скористались такою можливістю. У 75 - виявили імуноглобуліни М, потім вони обстежувались методом ПЛР. Лише одна особа була хворою. 271 медик також був протестований, у 19 - виявили імуноглобуліни М, але жоден з них не був носієм вірусу.
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