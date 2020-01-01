Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 10 липня
Сьогодні, 10:59
За останню добу на Волині зареєстрували 57 нових випадків захворювання на COVID-19: Луцьк - 19, Луцький район – 10, м.Нововолинськ – 7, Ківерцівський район – 6, Локачинський район – 5, Ратнівський район – 5, Горохівський район – 2, Камінь-Каширський район – 2, Іваничівський район – 1. Одужало за добу 228 осіб.
Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Загалом станом на 10 липня в області зареєстрували 2932 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 1400 осіб. 71 випадок хвороби завершився летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 622 випадки, в т.ч. 13 летальних;
Луцький район – 213 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 374 випадки, в тому числі 10 летальних;
Ківерцівський район – 350 випадків, в т.ч. 10 летальних;
Володимир-Волинський район – 230 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Камінь-Каширський район – 230 випадків, в т.ч. 8 летальних;
м. Нововолинськ – 179 випадків, в т.ч. 8 летальних;
Іваничівський район – 48 випадків;
Ратнівський район – 154 випадки, в т.ч. 5 летальних;
Горохівський район – 107 випадків, в тому числі 1 летальний;
Маневицький район – 97 випадків, в тому числі 4 летальних;
Старовижівський район – 78 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Любешівський район – 62 випадки;
Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;
Любомльський район – 41 випадок;
Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний;
Рожищенський район – 33 випадки, в тому числі 2 летальних;
Локачинський район – 31 випадок.
За попередню добу надійшло 57 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили вірусологічною 16 713 осіб, в тому числі за останню добу – 288 осіб.
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Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Загалом станом на 10 липня в області зареєстрували 2932 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 1400 осіб. 71 випадок хвороби завершився летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 622 випадки, в т.ч. 13 летальних;
Луцький район – 213 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 374 випадки, в тому числі 10 летальних;
Ківерцівський район – 350 випадків, в т.ч. 10 летальних;
Володимир-Волинський район – 230 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Камінь-Каширський район – 230 випадків, в т.ч. 8 летальних;
м. Нововолинськ – 179 випадків, в т.ч. 8 летальних;
Іваничівський район – 48 випадків;
Ратнівський район – 154 випадки, в т.ч. 5 летальних;
Горохівський район – 107 випадків, в тому числі 1 летальний;
Маневицький район – 97 випадків, в тому числі 4 летальних;
Старовижівський район – 78 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Любешівський район – 62 випадки;
Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;
Любомльський район – 41 випадок;
Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний;
Рожищенський район – 33 випадки, в тому числі 2 летальних;
Локачинський район – 31 випадок.
За попередню добу надійшло 57 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили вірусологічною 16 713 осіб, в тому числі за останню добу – 288 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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