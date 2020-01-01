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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 10 липня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 10 липня
За останню добу на Волині зареєстрували 57 нових випадків захворювання на COVID-19: Луцьк - 19, Луцький район – 10, м.Нововолинськ – 7, Ківерцівський район – 6, Локачинський район – 5, Ратнівський район – 5, Горохівський район – 2, Камінь-Каширський район – 2, Іваничівський район – 1. Одужало за добу 228 осіб.

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

Загалом станом на 10 липня в області зареєстрували 2932 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 1400 осіб. 71 випадок хвороби завершився летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 622 випадки, в т.ч. 13 летальних;
Луцький район – 213 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 374 випадки, в тому числі 10 летальних;
Ківерцівський район – 350 випадків, в т.ч. 10 летальних;
Володимир-Волинський район – 230 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Камінь-Каширський район – 230 випадків, в т.ч. 8 летальних;
м. Нововолинськ – 179 випадків, в т.ч. 8 летальних;
Іваничівський район – 48 випадків;
Ратнівський район – 154 випадки, в т.ч. 5 летальних;
Горохівський район – 107 випадків, в тому числі 1 летальний;
Маневицький район – 97 випадків, в тому числі 4 летальних;
Старовижівський район – 78 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Любешівський район – 62 випадки;
Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;
Любомльський район – 41 випадок;
Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний;
Рожищенський район – 33 випадки, в тому числі 2 летальних;
Локачинський район – 31 випадок.
За попередню добу надійшло 57 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили вірусологічною 16 713 осіб, в тому числі за останню добу – 288 осіб.


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Теги: коронавірус, Волинь, статистика, райони, виявлення, випадки
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