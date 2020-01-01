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У Шацькому відділенні поліції – новий керівник

У Шацькому відділенні поліції – новий керівник
У Шацькому відділенні поліції призначили нового начальника. Ним став підполковник Павло Микитюк.

Представили його особовому складу відділення поліції 9 липня, - йдеться на сайті Шацького відділення поліції.

Так, тимчасове виконання обов’язків начальника Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції ГУНП у Волинській області з 9 липня 2020 року поклали на підполковника поліції Павла Івановича Микитюка, який займав посаду заступника начальника Любомльського відділу поліції ГУНП у Волинській області.
У Шацькому відділенні поліції – новий керівник
У Шацькому відділенні поліції – новий керівник
У Шацькому відділенні поліції – новий керівник



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Теги: Шацьке відділення поліції, керівник
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