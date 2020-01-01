У Шацькому відділенні поліції – новий керівник

Павло Микитюк.



Представили його особовому складу відділення поліції 9 липня, - йдеться на сайті Шацького відділення поліції.



Так, тимчасове виконання обов’язків начальника Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції ГУНП у Волинській області з 9 липня 2020 року поклали на підполковника поліції Павла Івановича Микитюка, який займав посаду заступника начальника Любомльського відділу поліції ГУНП у Волинській області.







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