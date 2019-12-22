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Луцьк отримає гроші на покращення прибережної зони Стиру

Луцьк отримає гроші на покращення прибережної зони Стиру
Луцьк та польське місто Жешув взяли участь у спільному проєкті, в рамках якого отримають кошти кошти ЄС на покращення річок та прибережних зон.

Міста отримають кошти в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 Європейського Інструменту Сусідства, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

Проєкт має назву “Промоція та захист природної спадщини міських річок та прибережних територій Жешува та Луцька”, головним партнером у ньому виступає виконавчий комітет Луцької міської ради.

Луцьк отримає близько 29 тисяч євро грантових коштів на реалізацію заходів, що сприятимуть промоції об’єктів природної спадщини (ознакування, креативний “інформаційний пірс” на р. Стир), а також заходів з обміну досвідом між лучанами та польськими колегами щодо збереження міської природної спадщини та можливостей використання її туристичного потенціалу.

Активна фаза реалізації проєкту планується у 2021 році, до кінця поточного року очікується проведення переговорних процедур та укладення грантового договору, партнерської угоди, реєстрація проєкту відповідно до українського законодавства, організаційні справи.

Проєктну заявку було підготовлено і подано на відкритий конкурс Програми фахівцями з управління проєктами адміністрацій міст-партнерів Луцька та Жешува 15 січня. 6 липня керівні органи Програми затвердили результати оцінювання заявок. Загалом на конкурс від учасників з України, Білорусі та Польщі було подано 178 заявок, з них 26 проєктів відібрано до співфінансування.

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Теги: Луцьк, Стир, гроші
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