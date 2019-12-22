Луцьк отримає гроші на покращення прибережної зони Стиру

Луцьк та польське місто Жешув взяли участь у спільному проєкті, в рамках якого отримають кошти кошти ЄС на покращення річок та прибережних зон.Міста отримають кошти в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 Європейського Інструменту Сусідства, - йдеться на сайті Луцької міської ради.Проєкт має назву “Промоція та захист природної спадщини міських річок та прибережних територій Жешува та Луцька”, головним партнером у ньому виступає виконавчий комітет Луцької міської ради.Луцьк отримає близько 29 тисяч євро грантових коштів на реалізацію заходів, що сприятимуть промоції об’єктів природної спадщини (ознакування, креативний “інформаційний пірс” на р. Стир), а також заходів з обміну досвідом між лучанами та польськими колегами щодо збереження міської природної спадщини та можливостей використання її туристичного потенціалу.Активна фаза реалізації проєкту планується у 2021 році, до кінця поточного року очікується проведення переговорних процедур та укладення грантового договору, партнерської угоди, реєстрація проєкту відповідно до українського законодавства, організаційні справи.Проєктну заявку було підготовлено і подано на відкритий конкурс Програми фахівцями з управління проєктами адміністрацій міст-партнерів Луцька та Жешува 15 січня. 6 липня керівні органи Програми затвердили результати оцінювання заявок. Загалом на конкурс від учасників з України, Білорусі та Польщі було подано 178 заявок, з них 26 проєктів відібрано до співфінансування.