Одна смерть і 55 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 11 липня

За останню добу на Волині зареєстрували 55 нових випадків захворювання на COVID-19: Луцьк - 15, Луцький район – 6, Горохівський район – 7, Володимир-Волинський район – 6, Ковельський район – 6, Камінь-Каширський район – 4, Любешівський район – 3, Ківерцівський район – 2, Маневицький район – 2, Ратнівський район – 2, Іваничівський район – 1, Рожищенський район – 1.Одужали за добу 199 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (м.Луцьк). Про це повідомляє Волинська ОДА.Загалом станом на 11 липня в області зареєстровано 2987 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 1599 осіб. 72 випадки хвороби завершилися летально.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 637 випадків, в т.ч. 14 летальних;• Луцький район – 219 випадків, в т.ч. 3 летальних;• Ковельський район – 380 випадків, в тому числі 10 летальних;• Ківерцівський район – 352 випадки, в т.ч. 10 летальних;• Володимир-Волинський район – 236 випадків, в т.ч. 3 летальних;• Камінь-Каширський район – 234 випадки, в т.ч. 8 летальних;• м. Нововолинськ – 179 випадків, в т.ч. 8 летальних;• Іваничівський район – 49 випадків;• Ратнівський район – 156 випадків, в т.ч. 5 летальних;• Горохівський район – 114 випадків, в тому числі 1 летальний;• Маневицький район – 99 випадків, в тому числі 4 летальних;• Старовижівський район – 78 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Любешівський район – 65 випадків;• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;• Любомльський район – 41 випадок;• Рожищенський район – 34випадки, в тому числі 2 летальних;• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний;• Локачинський район – 31 випадок.За попередню добу надійшло 59 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною 17 007 осіб, в тому числі за останню добу – 294 особи.