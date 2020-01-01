Одна смерть і 55 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 11 липня
Сьогодні, 09:19
За останню добу на Волині зареєстрували 55 нових випадків захворювання на COVID-19: Луцьк - 15, Луцький район – 6, Горохівський район – 7, Володимир-Волинський район – 6, Ковельський район – 6, Камінь-Каширський район – 4, Любешівський район – 3, Ківерцівський район – 2, Маневицький район – 2, Ратнівський район – 2, Іваничівський район – 1, Рожищенський район – 1.
Одужали за добу 199 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (м.Луцьк). Про це повідомляє Волинська ОДА.
Загалом станом на 11 липня в області зареєстровано 2987 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 1599 осіб. 72 випадки хвороби завершилися летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 637 випадків, в т.ч. 14 летальних;
• Луцький район – 219 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 380 випадків, в тому числі 10 летальних;
• Ківерцівський район – 352 випадки, в т.ч. 10 летальних;
• Володимир-Волинський район – 236 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Камінь-Каширський район – 234 випадки, в т.ч. 8 летальних;
• м. Нововолинськ – 179 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 49 випадків;
• Ратнівський район – 156 випадків, в т.ч. 5 летальних;
• Горохівський район – 114 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Маневицький район – 99 випадків, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 78 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 65 випадків;
• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 41 випадок;
• Рожищенський район – 34випадки, в тому числі 2 летальних;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 31 випадок.
За попередню добу надійшло 59 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною 17 007 осіб, в тому числі за останню добу – 294 особи.
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Одужали за добу 199 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (м.Луцьк). Про це повідомляє Волинська ОДА.
Загалом станом на 11 липня в області зареєстровано 2987 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 1599 осіб. 72 випадки хвороби завершилися летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 637 випадків, в т.ч. 14 летальних;
• Луцький район – 219 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 380 випадків, в тому числі 10 летальних;
• Ківерцівський район – 352 випадки, в т.ч. 10 летальних;
• Володимир-Волинський район – 236 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Камінь-Каширський район – 234 випадки, в т.ч. 8 летальних;
• м. Нововолинськ – 179 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 49 випадків;
• Ратнівський район – 156 випадків, в т.ч. 5 летальних;
• Горохівський район – 114 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Маневицький район – 99 випадків, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 78 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 65 випадків;
• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 41 випадок;
• Рожищенський район – 34випадки, в тому числі 2 летальних;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 31 випадок.
За попередню добу надійшло 59 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною 17 007 осіб, в тому числі за останню добу – 294 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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