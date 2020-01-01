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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У селі на Волині зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом

У селі на Волині зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстровано 3 випадки захворювання на COVID-19: 2- смт Любешів, 1 – с. Седлище.

Про це інформують на сайті Любешівської райдержадміністрації.

За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у жительки смт Любешів.

За весь період спостереження станом на 11 липня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 65 жителів Любешівського району:

- Любешів – 23 (14 одужало);
- Ветли – 10;
- Люб’язь – 8 (8 одужали);
- Зарудчі – 8 (8 одужали);
- Деревок – 4 (4 одужали);
- Підкормілля – 3;
- Любешівська Воля – 2;
- Нові Березичі – 2 (1 одужала);
- Залізниця - 1 (одужала);
- Проходи – 1 (одужала);
- Дольськ – 1 (одужав);
- Великий Курінь – 1;
- Седлище - 1.

Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 55 нових випадків захворювання на COVID-19, одна людина померла.

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Теги: Любешівський район, Седлище, коронавірус
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