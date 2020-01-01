У селі на Волині зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом





Про це інформують на сайті



За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у жительки смт Любешів.



За весь період спостереження станом на 11 липня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 65 жителів Любешівського району:



- Любешів – 23 (14 одужало);

- Ветли – 10;

- Люб’язь – 8 (8 одужали);

- Зарудчі – 8 (8 одужали);

- Деревок – 4 (4 одужали);

- Підкормілля – 3;

- Любешівська Воля – 2;

- Нові Березичі – 2 (1 одужала);

- Залізниця - 1 (одужала);

- Проходи – 1 (одужала);

- Дольськ – 1 (одужав);

- Великий Курінь – 1;

- Седлище - 1.



Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстровано 3 випадки захворювання на COVID-19: 2- смт Любешів, 1 – с. Седлище.Про це інформують на сайті Любешівської райдержадміністрації За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у жительки смт Любешів.За весь період спостереження станом на 11 липня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 65 жителів Любешівського району:- Любешів – 23 (14 одужало);- Ветли – 10;- Люб’язь – 8 (8 одужали);- Зарудчі – 8 (8 одужали);- Деревок – 4 (4 одужали);- Підкормілля – 3;- Любешівська Воля – 2;- Нові Березичі – 2 (1 одужала);- Залізниця - 1 (одужала);- Проходи – 1 (одужала);- Дольськ – 1 (одужав);- Великий Курінь – 1;- Седлище - 1.Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 55 нових випадків захворювання на COVID-19, одна людина померла

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію