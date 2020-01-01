Луцьк продовжують облаштовувати «аналітичними мізками»: розповіли про практику встановлення камер та плани на ситуаційний центр





Про це 10 липня в рамках круглого столу, який організував Громадський Рух «СВІДОМІ», розповіла директор департаменту муніципальної варти Луцькради Юлія Сиротинська, – пише



Вона зазначила, що в місті вже триває робота із впровадження системи відеофіксації у місті. Наприклад, в межах 55-го мікрорайону встановлені камери, які можуть розпізнавати знаки.



Окрім цього, зараз прокладене оптоволокно у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. А вже передбачені 4,3 млн грн з обласного бюджету хочуть виділити на встановлення камер на в’їзд-виїзд з міста з розпізнаванням номерних знаків. Також планується встановлення камери на найближчих світлофорах до в’їздів, аби зрозуміти, як авто рухалося.







Наступним етапом має стати встановлення камер на всіх кругових перехрестях камери. Є необхідність добудувати власне оптоволокно на вулицях Чернишевського, Володимирська та Львівська, аби система була захищеною.



У подальшому, зазначила Юлія Сиротинська, є ідея створити ситуаційний центр на базі Луцької міської ради. Володіти ним і забезпечувати його буде місто. Центр буде знаходитися у приміщенні будівлі департаменту мунварти. Тут знаходитиметься ситуаційний та кризовий центри та працюватимуть фахівці задля обслуговування за технічним та фізичним станом камер. А друга частина працівників центру – це когорта людей різних структурних підрозділів міста, аби швидко реагувати на ситуації в місті – тобто представники ДНС, швидкої, поліції тощо. Також там будуть працювати диспетчери для автоматичної фіксації порушень.







«Якщо ми купимо «аналітичні мізки» (тобто програмне забезпечення для камер, – ред.), які підключимо до камер та прив’яжемо їх до ПДР, то зможемо автоматично фіксувати порушення», – зазначила Юлія Сиротинська.



Вона додала, що швидкість впровадження запланованого буде залежати від фінансування. Адже нині в час кризи фінанси суттєво знизилися.







Довідково:



Учасниками круглого столу стали:



Михайло Наход – співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», політолог, кандидат наук з державного управління;

Тарас Шкітер – директор ІА «Конкурент» , співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»;

Валентин Хаймик – юрист, координатор проєктів Громадянського Руху «СВІДОМІ»;

Юлія Сиротинська – директор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради;

Віталій Ковальчук – начальник управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП у Волинській області;

Сергій Шараєвський – громадський діяч, режисер;

Андрій Крутень – начальник управління патрульної поліції м. Луцьк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті вже є позитивний досвід забезпечення 55-го мікрорайону камерами відеофіксації. І цю практику планують посилити та розширити у Луцьку.Про це 10 липня в рамках круглого столу, який організував Громадський Рух «СВІДОМІ», розповіла директор департаменту муніципальної варти Луцькради, – пише «Конкурент» Вона зазначила, що в місті вже триває робота із впровадження системи відеофіксації у місті. Наприклад, в межах 55-го мікрорайону встановлені камери, які можуть розпізнавати знаки.Окрім цього, зараз прокладене оптоволокно у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. А вже передбачені 4,3 млн грн з обласного бюджету хочуть виділити на встановлення камер на в’їзд-виїзд з міста з розпізнаванням номерних знаків. Також планується встановлення камери на найближчих світлофорах до в’їздів, аби зрозуміти, як авто рухалося.Наступним етапом має стати встановлення камер на всіх кругових перехрестях камери. Є необхідність добудувати власне оптоволокно на вулицях Чернишевського, Володимирська та Львівська, аби система була захищеною.У подальшому, зазначила Юлія Сиротинська, є ідея створити ситуаційний центр на базі Луцької міської ради. Володіти ним і забезпечувати його буде місто. Центр буде знаходитися у приміщенні будівлі департаменту мунварти. Тут знаходитиметься ситуаційний та кризовий центри та працюватимуть фахівці задля обслуговування за технічним та фізичним станом камер. А друга частина працівників центру – це когорта людей різних структурних підрозділів міста, аби швидко реагувати на ситуації в місті – тобто представники ДНС, швидкої, поліції тощо. Також там будуть працювати диспетчери для автоматичної фіксації порушень.«Якщо ми купимо «аналітичні мізки» (тобто програмне забезпечення для камер, – ред.), які підключимо до камер та прив’яжемо їх до ПДР, то зможемо автоматично фіксувати порушення», – зазначила Юлія Сиротинська.Вона додала, що швидкість впровадження запланованого буде залежати від фінансування. Адже нині в час кризи фінанси суттєво знизилися.Довідково:Учасниками круглого столу стали:– співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», політолог, кандидат наук з державного управління;– директор ІА «Конкурент» , співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»;– юрист, координатор проєктів Громадянського Руху «СВІДОМІ»;– директор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради;– начальник управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП у Волинській області;– громадський діяч, режисер;– начальник управління патрульної поліції м. Луцьк.

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