Луцьк продовжують облаштовувати «аналітичними мізками»: розповіли про практику встановлення камер та плани на ситуаційний центр
Сьогодні, 12:35
У місті вже є позитивний досвід забезпечення 55-го мікрорайону камерами відеофіксації. І цю практику планують посилити та розширити у Луцьку.
Про це 10 липня в рамках круглого столу, який організував Громадський Рух «СВІДОМІ», розповіла директор департаменту муніципальної варти Луцькради Юлія Сиротинська, – пише «Конкурент».
Вона зазначила, що в місті вже триває робота із впровадження системи відеофіксації у місті. Наприклад, в межах 55-го мікрорайону встановлені камери, які можуть розпізнавати знаки.
Окрім цього, зараз прокладене оптоволокно у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. А вже передбачені 4,3 млн грн з обласного бюджету хочуть виділити на встановлення камер на в’їзд-виїзд з міста з розпізнаванням номерних знаків. Також планується встановлення камери на найближчих світлофорах до в’їздів, аби зрозуміти, як авто рухалося.
Наступним етапом має стати встановлення камер на всіх кругових перехрестях камери. Є необхідність добудувати власне оптоволокно на вулицях Чернишевського, Володимирська та Львівська, аби система була захищеною.
У подальшому, зазначила Юлія Сиротинська, є ідея створити ситуаційний центр на базі Луцької міської ради. Володіти ним і забезпечувати його буде місто. Центр буде знаходитися у приміщенні будівлі департаменту мунварти. Тут знаходитиметься ситуаційний та кризовий центри та працюватимуть фахівці задля обслуговування за технічним та фізичним станом камер. А друга частина працівників центру – це когорта людей різних структурних підрозділів міста, аби швидко реагувати на ситуації в місті – тобто представники ДНС, швидкої, поліції тощо. Також там будуть працювати диспетчери для автоматичної фіксації порушень.
«Якщо ми купимо «аналітичні мізки» (тобто програмне забезпечення для камер, – ред.), які підключимо до камер та прив’яжемо їх до ПДР, то зможемо автоматично фіксувати порушення», – зазначила Юлія Сиротинська.
Вона додала, що швидкість впровадження запланованого буде залежати від фінансування. Адже нині в час кризи фінанси суттєво знизилися.
Довідково:
Учасниками круглого столу стали:
Михайло Наход – співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», політолог, кандидат наук з державного управління;
Тарас Шкітер – директор ІА «Конкурент» , співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»;
Валентин Хаймик – юрист, координатор проєктів Громадянського Руху «СВІДОМІ»;
Юлія Сиротинська – директор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради;
Віталій Ковальчук – начальник управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП у Волинській області;
Сергій Шараєвський – громадський діяч, режисер;
Андрій Крутень – начальник управління патрульної поліції м. Луцьк.
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Про це 10 липня в рамках круглого столу, який організував Громадський Рух «СВІДОМІ», розповіла директор департаменту муніципальної варти Луцькради Юлія Сиротинська, – пише «Конкурент».
Вона зазначила, що в місті вже триває робота із впровадження системи відеофіксації у місті. Наприклад, в межах 55-го мікрорайону встановлені камери, які можуть розпізнавати знаки.
Окрім цього, зараз прокладене оптоволокно у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. А вже передбачені 4,3 млн грн з обласного бюджету хочуть виділити на встановлення камер на в’їзд-виїзд з міста з розпізнаванням номерних знаків. Також планується встановлення камери на найближчих світлофорах до в’їздів, аби зрозуміти, як авто рухалося.
Наступним етапом має стати встановлення камер на всіх кругових перехрестях камери. Є необхідність добудувати власне оптоволокно на вулицях Чернишевського, Володимирська та Львівська, аби система була захищеною.
У подальшому, зазначила Юлія Сиротинська, є ідея створити ситуаційний центр на базі Луцької міської ради. Володіти ним і забезпечувати його буде місто. Центр буде знаходитися у приміщенні будівлі департаменту мунварти. Тут знаходитиметься ситуаційний та кризовий центри та працюватимуть фахівці задля обслуговування за технічним та фізичним станом камер. А друга частина працівників центру – це когорта людей різних структурних підрозділів міста, аби швидко реагувати на ситуації в місті – тобто представники ДНС, швидкої, поліції тощо. Також там будуть працювати диспетчери для автоматичної фіксації порушень.
«Якщо ми купимо «аналітичні мізки» (тобто програмне забезпечення для камер, – ред.), які підключимо до камер та прив’яжемо їх до ПДР, то зможемо автоматично фіксувати порушення», – зазначила Юлія Сиротинська.
Вона додала, що швидкість впровадження запланованого буде залежати від фінансування. Адже нині в час кризи фінанси суттєво знизилися.
Довідково:
Учасниками круглого столу стали:
Михайло Наход – співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», політолог, кандидат наук з державного управління;
Тарас Шкітер – директор ІА «Конкурент» , співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»;
Валентин Хаймик – юрист, координатор проєктів Громадянського Руху «СВІДОМІ»;
Юлія Сиротинська – директор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради;
Віталій Ковальчук – начальник управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП у Волинській області;
Сергій Шараєвський – громадський діяч, режисер;
Андрій Крутень – начальник управління патрульної поліції м. Луцьк.
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