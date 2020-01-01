«Щоб про нього пам'ятали»: мама загиблого на Сході волинянина передала нагороди сина в музей

Віктора Мандзика, якого вбили 21 березня 2015-го року у Волновасі на посту під час служби, передала у Волинський краєзнавчий музей нагороди сина.



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У експозиції Волинського краєзнавчого музею тепер можна оглянути посмертні нагороди Віктора Мандзика.



"Ми отримали відзнаки "За участь в антитерористичній операції" і відзнака Служби Безпеки за бездоганну службу. Також медаль центру спеціальних операцій СБУ, диплом почесного громадянина Луцька ", - розповів завідувач науково-експозиційного відділу музею Богдан Зек.



Одна з переданих Ольгою Мандзик нагород - кубок чемпіонату з боксу. Жінка розповідає, що син був майстром спорту з боксу та кандидатом у майстри спорту з кікбоксингу. Працював в спецпідрозділі “Альфа” СБУ.



"Оскільки я не маю дітей більше то я вирішила передати це все у музей, аби була пам'ять про мого сина. Щоб усі про нього пам'ятали", - каже жінка.



21 березня 2015-го, вранці на в'їзді до міста Волноваха опергрупа на чолі із Віктором Мандзиком перевіряла вантажівку, яка за даними СБУ перевозила контрабанду. Під час перевірки один із супроводжуючих цієї фури вистрелив в голову Віктору. Влітку 2019 року вбивці Віктора суд у Дніпрі, розповідає мама, ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу.



Виставка “Пам’ятай, Україно, героїв своїх” у Волинському краєзнавчому музеї діє постійно з серпня 2019-го. Більшість експонатів приносять рідні загиблих бійців та ветерани АТО/ООС.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мама капітана Служби безпеки України, якого вбили 21 березня 2015-го року у Волновасі на посту під час служби, передала у Волинський краєзнавчий музей нагороди сина.Про це йдетьсяв сюжеті Суспільного У експозиції Волинського краєзнавчого музею тепер можна оглянути посмертні нагороди Віктора Мандзика."Ми отримали відзнаки "За участь в антитерористичній операції" і відзнака Служби Безпеки за бездоганну службу. Також медаль центру спеціальних операцій СБУ, диплом почесного громадянина Луцька ", - розповів завідувач науково-експозиційного відділу музеюОдна з переданихнагород - кубок чемпіонату з боксу. Жінка розповідає, що син був майстром спорту з боксу та кандидатом у майстри спорту з кікбоксингу. Працював в спецпідрозділі “Альфа” СБУ."Оскільки я не маю дітей більше то я вирішила передати це все у музей, аби була пам'ять про мого сина. Щоб усі про нього пам'ятали", - каже жінка.21 березня 2015-го, вранці на в'їзді до міста Волноваха опергрупа на чолі із Віктором Мандзиком перевіряла вантажівку, яка за даними СБУ перевозила контрабанду. Під час перевірки один із супроводжуючих цієї фури вистрелив в голову Віктору. Влітку 2019 року вбивці Віктора суд у Дніпрі, розповідає мама, ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу.Виставка “Пам’ятай, Україно, героїв своїх” у Волинському краєзнавчому музеї діє постійно з серпня 2019-го. Більшість експонатів приносять рідні загиблих бійців та ветерани АТО/ООС.

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