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У волинському місті майже 300 обдарованих учнів отримали грошові нагороди

У волинському місті майже 300 обдарованих учнів отримали грошові нагороди
Майже 300 обдарованих учнів із Нововолинська нагородили преміями за кошти міського бюджету.

Про це розповіла начальниця управління освіти Ольга Лакиш, пише "Нововолинськ.com.ua"

Цьогоріч у Нововолинську через карантинні обмеження не вдалося провести традиційного “балу олімпійців”. Однак, обдаровані і талановиті юні містяни та їхні настаники цьогоріч теж не залишилися без відзнак та грошових премій.

У кожному закладі переможців олімпіад та конкурсів відзначили нагородами міської ради дистанційно. На преміювання найрозумніших та найуспішніших учнів нововолинських шкіл цьогоріч виділили 39 тис. 175 грн.

“На розмір премій для успішних учнів впливає кількість перемог та призових місць. Чим більше відзнак має школяр – тим більше коштів отримає“, – зазначає начальниця управління освіти.

Відтак, цьогоріч нагородили 298 учнів з Нововолинська. 184 із них – вихованці Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості, також премії отримав 31 спортсмен та 83 учні нововолинських шкіл.

Поруч із тим, традиційно нагороджують й наставників юних призерів.

“Понад 55 тис. грн. виділили для преміювання наставників. Розмір винагород залежить від кількості добре підготованих учнів. Чим більше вихованців вчителя посіли призові місця – тим більшу премію він отримає“, – зазначила Ольга Лакиш.

У волинському місті майже 300 обдарованих учнів отримали грошові нагороди
У волинському місті майже 300 обдарованих учнів отримали грошові нагороди

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Теги: Нововолинськ, обдаровані діти, премії
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