Через пiдвищення рiвнiв води на річках Прип'ять та Стохiд – можливі підтоплення
Сьогодні, 10:06
Волинян попереджають про можливе підтоплення через підвищення рівня води у водоймах.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Волинській області.
Так, 14-17 липня, при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см на річці Прип'ять та на річці Стохiд вiдбуватиметься подальше перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв.
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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Волинській області.
Так, 14-17 липня, при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см на річці Прип'ять та на річці Стохiд вiдбуватиметься подальше перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв.
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