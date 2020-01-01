Через пiдвищення рiвнiв води на річках Прип'ять та Стохiд – можливі підтоплення





Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Волинській області.



Так, 14-17 липня, при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см на річці Прип'ять та на річці Стохiд вiдбуватиметься подальше перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв.

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