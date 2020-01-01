Дві смерті і 9 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 14 липня

За останню добу на Волині зареєстрували 9 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 3, Луцький район – 1, Ковельський район – 2, Володимир-Волинський район – 1, Горохівський район – 1, Ратнівський район – 1. Одужало за добу 63 особи. Два випадки хвороби завершилися летально (померли мешканці Ковельського та Любешівського районів).Загалом станом на 14 липня в області зареєстровано 3080 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужала 1681 особа. 74 випадки хвороби завершились летально, - інформують у Волинській ОДА.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 662 випадки, в т.ч. 14 летальних;• Луцький район – 229 випадків, в т.ч. 3 летальних;• Ковельський район – 382 випадки, в тому числі 11 летальних;• Ківерцівський район – 363 випадки, в т.ч. 10 летальних;• Камінь-Каширський район – 237 випадків, в т.ч. 9 летальних;• Володимир-Волинський район – 241 випадок, в т.ч. 3 летальних;• м. Нововолинськ – 191 випадок, в т.ч. 8 летальних;• Іваничівський район – 55 випадків;• Ратнівський район – 157 випадків, в т.ч. 4 летальних;• Горохівський район – 117 випадків, в тому числі 1 летальний;• Маневицький район – 101 випадок, в тому числі 4 летальних;• Старовижівський район – 78 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Любешівський район – 68 випадків, в тому числі 1 летальний;• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;• Любомльський район – 43 випадки;• Рожищенський район – 39 випадків, в тому числі 2 летальних;• Локачинський район – 35 випадків;• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.За попередню добу надійшло 13 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною лабораторією 17386 осіб, в тому числі за останню добу – 24 особи.