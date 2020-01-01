У будні в Луцьку додатково працюватимуть 2 фонтани
Сьогодні, 14:33
Два фонтани у Луцьку працюватимуть додатково у будні дні при сприятливій погоді.
Представники бізнесу замовили додатково 107 годин роботи двох фонтанів у Луцьку, щоб лучани могли насолоджуватися ними у теплу і сонячну погоду у будні дні, повідомляє "Луцькводоканал".
Отож, за сприятливих погодних умов із 17:00 до 20:00 години у Луцьку щобудня працюватимуть два фонтани – поруч із ТРЦ «Промінь», а також по вулиці Лесі Українки.
"Якщо на вулиці сонячно, а температура повітря вища за +24 градуси, кожен охочий можете насолодитися роботою цих фонтанів не лише у вихідні. Замовлено додатково 40 годин роботи фонтану біля ТРЦ «Промінь» і 67 годин роботи фонтану, що по вул. Лесі Українки.
Такий бізнес-челендж може бути продовжено, тож запрошуємо представників бізнес-структур долучатися до благодійності на користь громади, адже робота фонтанів у спеку не лише тішить погляд, але і корисно впливає на самопочуття людини", - йдеться у повідомленні.
Нагадаєсо, КП «Луцькводоканал» отримало рекомендації та пропозиції щодо можливості автоматизованої оплати і забезпечення зручної та доступної системи запуску фонтанів через пульт управління. Новою послугою зацікавилися івент-агенції Луцька, тож запрошують до співпраці усіх, хто бажають доповнити своє свято фонтанами.
Так, нова послуга КП «Луцькводоканал» надає можливість кожному і в будь-який день додатково замовити роботу фонтану на термін від однієї години.
Орієнтовна вартість послуги – від 200 грн до 667 грн за годину роботи одного фонтану.
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Представники бізнесу замовили додатково 107 годин роботи двох фонтанів у Луцьку, щоб лучани могли насолоджуватися ними у теплу і сонячну погоду у будні дні, повідомляє "Луцькводоканал".
Отож, за сприятливих погодних умов із 17:00 до 20:00 години у Луцьку щобудня працюватимуть два фонтани – поруч із ТРЦ «Промінь», а також по вулиці Лесі Українки.
"Якщо на вулиці сонячно, а температура повітря вища за +24 градуси, кожен охочий можете насолодитися роботою цих фонтанів не лише у вихідні. Замовлено додатково 40 годин роботи фонтану біля ТРЦ «Промінь» і 67 годин роботи фонтану, що по вул. Лесі Українки.
Такий бізнес-челендж може бути продовжено, тож запрошуємо представників бізнес-структур долучатися до благодійності на користь громади, адже робота фонтанів у спеку не лише тішить погляд, але і корисно впливає на самопочуття людини", - йдеться у повідомленні.
Нагадаєсо, КП «Луцькводоканал» отримало рекомендації та пропозиції щодо можливості автоматизованої оплати і забезпечення зручної та доступної системи запуску фонтанів через пульт управління. Новою послугою зацікавилися івент-агенції Луцька, тож запрошують до співпраці усіх, хто бажають доповнити своє свято фонтанами.
Так, нова послуга КП «Луцькводоканал» надає можливість кожному і в будь-який день додатково замовити роботу фонтану на термін від однієї години.
Орієнтовна вартість послуги – від 200 грн до 667 грн за годину роботи одного фонтану.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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