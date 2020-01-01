Повідомили, коли у Володимирі планують відновити роботу дитсадків
Сьогодні, 17:35
З 20-го липня у Володимирі-Волинському хочуть відновити роботу міських дошкільних навчальних закладів.
Звернення до обласної комісії ТЕБ і НС про дозвіл відновити роботу садочків прийняла міська комісія 14-го липня, - пише Буг.
Зазначається, що ситуація з коронавірусом у місті – стабільна, випадків фіксується менше, ніж місяць тому.
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Як повідомив начальник управління освіти, молоді і спорту В’ячеслав Петрук, є вже 253 письмові заяви від сімей, де працевлаштовані і тато, і мама. Він зазначив, що садочки готові, є всі необхідні засоби і умови, щоб дотримуватися карантинних заходів. Потрібно лише кілька днів на закупівлю свіжих продуктів для харчування.
Дозволити відновити роботу дошкільних установ може обласна комісія ТЕБ і НС, зазначив перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук. Тому на засіданні міської комісії прийняли рішення надіслати звернення до області щодо надання дозволу для роботи ДНЗ міста з понеділка, 20-го липня, або про надання повноважень про прийняття відповідного рішення міській комісії з надзвичайних ситуацій.
Близько 250 дітей з Володимира-Волинського можуть піти в дошкільні заклади міста з 20-го липня. Це близько 50-ти дітей у кожен садок.
“Надіємося, що завтра буде прийняте відповідне рішення ТЕБ і НС і з понеділка буде відновлена робота дошкільних навчальних закладів міста”, - резюмував Матвійчук.
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Звернення до обласної комісії ТЕБ і НС про дозвіл відновити роботу садочків прийняла міська комісія 14-го липня, - пише Буг.
Зазначається, що ситуація з коронавірусом у місті – стабільна, випадків фіксується менше, ніж місяць тому.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У ще одному місті на Волині повністю відкриють кафе і ресторани
Як повідомив начальник управління освіти, молоді і спорту В’ячеслав Петрук, є вже 253 письмові заяви від сімей, де працевлаштовані і тато, і мама. Він зазначив, що садочки готові, є всі необхідні засоби і умови, щоб дотримуватися карантинних заходів. Потрібно лише кілька днів на закупівлю свіжих продуктів для харчування.
Дозволити відновити роботу дошкільних установ може обласна комісія ТЕБ і НС, зазначив перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук. Тому на засіданні міської комісії прийняли рішення надіслати звернення до області щодо надання дозволу для роботи ДНЗ міста з понеділка, 20-го липня, або про надання повноважень про прийняття відповідного рішення міській комісії з надзвичайних ситуацій.
Близько 250 дітей з Володимира-Волинського можуть піти в дошкільні заклади міста з 20-го липня. Це близько 50-ти дітей у кожен садок.
“Надіємося, що завтра буде прийняте відповідне рішення ТЕБ і НС і з понеділка буде відновлена робота дошкільних навчальних закладів міста”, - резюмував Матвійчук.
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