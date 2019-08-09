За добу на Волині знешкодили 18 вибухонебезпечних предметів





Про це надзвичайники



Зокрема, у селі Риковичі Іваничівського району (АС 76мм – 1 од., АС 45мм – 1 од., мінометна міна 82мм – 5 од.);



у селі Штунь мінометна міна 82мм – 9 од.), с. Старовойтове Любомльського району (АС 122мм – 1 од., АС 76мм – 1 од.).



Також 14 липня, приблизно о 17:20, у місті Луцьку на вулиці Мамсурова виникло загорання сміття на площі 0,001 га.



Виїжджали 2-а ДПРЧ міста Луцька. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Загорання ліквідували. Там також виявили і знищили вибухонебезпечні предмети.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу, 14 липня, у Волинській області працівники управління ДСНС знешкодили 18 вибухонебезпечних предметів.Про це надзвичайники повідомили на своїй сторінці у Facebook.Зокрема, у селі Риковичі Іваничівського району (АС 76мм – 1 од., АС 45мм – 1 од., мінометна міна 82мм – 5 од.);у селі Штунь мінометна міна 82мм – 9 од.), с. Старовойтове Любомльського району (АС 122мм – 1 од., АС 76мм – 1 од.).Також 14 липня, приблизно о 17:20, у місті Луцьку на вулиці Мамсурова виникло загорання сміття на площі 0,001 га.Виїжджали 2-а ДПРЧ міста Луцька. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Загорання ліквідували. Там також виявили і знищили вибухонебезпечні предмети.

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