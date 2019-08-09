вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За добу на Волині знешкодили 18 вибухонебезпечних предметів

За добу на Волині знешкодили 18 вибухонебезпечних предметів
За добу, 14 липня, у Волинській області працівники управління ДСНС знешкодили 18 вибухонебезпечних предметів.

Про це надзвичайники повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, у селі Риковичі Іваничівського району (АС 76мм – 1 од., АС 45мм – 1 од., мінометна міна 82мм – 5 од.);

у селі Штунь мінометна міна 82мм – 9 од.), с. Старовойтове Любомльського району (АС 122мм – 1 од., АС 76мм – 1 од.).

Також 14 липня, приблизно о 17:20, у місті Луцьку на вулиці Мамсурова виникло загорання сміття на площі 0,001 га.

Виїжджали 2-а ДПРЧ міста Луцька. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Загорання ліквідували. Там також виявили і знищили вибухонебезпечні предмети.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У селі на Волині трапилася пожежа через дитячі пустощі з вогнем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДСНС, Волинь, вибухонебезпечні предмети, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинь послаблює карантин. ОФІЦІЙНО
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліція розшукує 28-річного волинянина, який переховується від суду
Сьогодні, 20:45
За добу на Волині знешкодили 18 вибухонебезпечних предметів
Сьогодні, 20:31
Кабмін спростив подорожі до Єгипту та Албанії: що змінилося
Сьогодні, 20:16
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 16 липня
Сьогодні, 20:00
Волинянин був охоронцем і одночасно вихователем цесаревича Олексія з династії Романових
Сьогодні, 19:40
Схожі новини
Серед ночі у Ківерцях горів трьохквартирний будинок Серед ночі у Ківерцях горів трьохквартирний будинок
22 травень, 11:56
За добу на Волині трапилося 8 пожеж та згоріло 2 сараї За добу на Волині трапилося 8 пожеж та згоріло 2 сараї
24 квітень, 11:10
За добу на Волині трапилося 13 пожеж За добу на Волині трапилося 13 пожеж
21 березень, 16:55
На Волині загорілося торфовище На Волині загорілося торфовище
09 серпень, 2019, 22:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція розшукує 28-річного волинянина, який переховується від суду
Сьогодні, 20:45
 0
За добу на Волині знешкодили 18 вибухонебезпечних предметів
Сьогодні, 20:31
 0
Кабмін спростив подорожі до Єгипту та Албанії: що змінилося
Сьогодні, 20:16
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 16 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинянин був охоронцем і одночасно вихователем цесаревича Олексія з династії Романових
Сьогодні, 19:40
 0
Медіа
відео
1/8