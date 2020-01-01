Неповнолітній хлопець з Львівщини втік з дому у зону ООС

Дениса Лагодича у зоні проведення ООС - на блокпосту біля міста Слов’янськ Донецької області.



13 липня у поліцію з заявою про зникнення свого 17-річного сина, Дениса Лагодича, звернувся мешканець села Гринів Пустомитівського району,



Чоловік повідомив, що напередодні близько 22.00 хлопець пішов з дому, після чого зв'язок з ним був втрачений.



Правоохоронці негайно оголосили неповнолітнього в розшук, до якого були задіяні співробітники ювенальної превенції,дільничні офіцери поліції, оперативники та співробітники інших сліжб та підрозділів поліції Львівщини. Орієнтування на безвісно зниклого були розіслані у територіальні підрозділи Національної поліції України.



Завдяки взаємодії та фаховості, сьогодні, 15 липня, поліцейські розшукали хлопця у зоні проведення ООС - на блокпосту біля міста Слов’янськ Донецької області. За його словами, він мав намір приєднатись до військових та зі зброєю в руках захищати незалежність та територіальну цілісність нашої держави.



Правоохоронці порадили Денису почекати кілька років, здобути за цей час відповідні знання та навички, після чого реалізовувати свої плани у передбачнений законом спосіб. Хлопець здоровий та неушкоджений, невдовзі правоохоронці повернуть його додому.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці розшукали 17-річного мешканця Пустомитівського районуу зоні проведення ООС - на блокпосту біля міста Слов’янськ Донецької області.13 липня у поліцію з заявою про зникнення свого 17-річного сина,, звернувся мешканець села Гринів Пустомитівського району, повідомляє ГУНП у Львівській області.Чоловік повідомив, що напередодні близько 22.00 хлопець пішов з дому, після чого зв'язок з ним був втрачений.Правоохоронці негайно оголосили неповнолітнього в розшук, до якого були задіяні співробітники ювенальної превенції,дільничні офіцери поліції, оперативники та співробітники інших сліжб та підрозділів поліції Львівщини. Орієнтування на безвісно зниклого були розіслані у територіальні підрозділи Національної поліції України.Завдяки взаємодії та фаховості, сьогодні, 15 липня, поліцейські розшукали хлопця у зоні проведення ООС - на блокпосту біля міста Слов’янськ Донецької області. За його словами, він мав намір приєднатись до військових та зі зброєю в руках захищати незалежність та територіальну цілісність нашої держави.Правоохоронці порадили Денису почекати кілька років, здобути за цей час відповідні знання та навички, після чого реалізовувати свої плани у передбачнений законом спосіб. Хлопець здоровий та неушкоджений, невдовзі правоохоронці повернуть його додому.

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