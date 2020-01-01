Де у Луцьку та на Волині не буде світла 16 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 16 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
с. Хворостів, вул.: Тиха
2. 9:00 - 17:00
м. Вол.-Вол, вул.: Каразіна, Липинського, Родини Тобілевичів – частково, Лотоцького - частково
3. 9:00 - 17:00
Церква с. Хотячів, вул.: Карбишева - частково, Зелена, Польова, Лугова, 24-го серпня
Горохівський район
1 ПЛ0,4кв від КТП358 Л2 9.00-17.00 "с. Смолява:
вул. Лесі Українки"
2 КТП36 9.00-17.00 СТ "Горохівський ринок"
ФОП Віктович Ж.А Магазин "Край"
ФОП Стопачинська О.М. Перукарня
ТзОВ "Еталон" Контора
ФОП Мохончук Л.І магазин "Мрія" "м. Горохів:
вул. Ринкова,
вул. Соснова,
вул. Галана,
пров. Галана,
вул. Б. Хмельницького"
"м. Горохів:
вул. Пугачова,
пров. Лісний,
вул. Січових Стрільців"
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
Магазин на жучці с.Литовеж вул.Шахтарська,Г.Майдану,Перемоги
2 Л46-01частково 9:30-17:00 Київстар с.Грушів с.Милятин,с.Грушів вул.Колгоспна
3. 10:00-17:00
с.Завидів
Камінь-Каширський район
1. 9:00 - 17:00
с. Раків-Ліс, вул. Довга Нива
2. 9:00 - 17:00
с.Раків-Ліс, вул. Миру.
Ківерцівський район
1 ПЛ 10кВ Л70-08 частково 09:00-17:00
м. Ківерці Луцькавтодор - цех
ВАТ "Ківерці райагропостач"
ТзОВ "УкрагроНПК" - склад
ФОП Пасаман А.Б. - склад
Луцькавтодор - виробниче приміщення
ДТГО "Львівська залізниця " - склад НОДХ
Ківерцівська заготконтора
ПФ "РИВЕНІС"
СПМК ЛТД
ФОП Павлюк Микола Володимирович м.Ківерці
вул. Жукова
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-311 09:00-17:00
ФОП Данилевська С.Ю. - магазин
ФОП Дуб В.П. - торговий кіоск
ФОП Ліщук П.Д. - торговий кіоск
ФОП Кардаш О.В. - торговий кіоск с.Карпилівка
вул.Незалежності,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Білашівська с-ка рада
с.Грушівка
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №653
9:00-17:00 ФОП Горайчук В.П.
КП " Волинський обласний
Фтизіопульмонологічний медичний центр "
Волинської обласної ради с.Поворськ
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №120
9:00-17:00 Ковельське МТМО
Голобське споживче
Товариство
Голобська селищна рада
Громада Свято-Різдва
Пресвятої Богородиці
УПЦ
с.Нужель
4. 9:00-17:00
ФОП Козел О.О. смт.Люблинець
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Візор
Медичний центр
МП «Вертикаль»
ПП «Ваш»
Кооператив «Транспорт»
МП «Нива»
Бар «Чебуречна»
Магазин на зупинці по вул. Рівненська 15а
Банк «Південний»
Торгово-офісне приміщення
Нежитлове приміщення по вул. Рівненська 3б
Гостиний двір вул. Рівненська (частково)
вул. Срібна
вул. Сталева
вул. Мічуріна
вул. Островського (частково)
2. 09:00-17:00
Ветлікарня міська
ПП «Візнюк»
Автомийка
Районна ветлікарня
вул. Ковельська (частково)
вул.Надозерна
вул.пров.Надозерний
Луцький район
1 КТП-108 10:00 – 16:00 Філія ПрАТ"Київстар", артсвердловина. с. Всеволодівка вул. Степова
2 КТП-241 09:00 – 17:00 Магазин №3, артсвердловина бр. №3 с. Лаврів вул. Ранкова, 24-34, Світла, Гайова, Ранкова, 34-50, Першотравнева, 40-46.
3 КТП-809 09:00 – 17:00 с.Голишів вул. Садова
4 КТП-126 09:00 – 17:00 ДП"ЕДГ"ЕЛІТА"
Любомльський та Шацький райони
1 Пл-0.4 л-1 ктп-317 9:00-17:00 С.Масловець
2 Зтп-102 9:00 – 17:00 Тоавриство з обмежиною відповідальністю "СЕОЛ"
М.Любомль вул..Машівська.Залізнична
Любешівський район
1 КТП-189 10:00-17:00 с. Мала Глуша х. Заріка
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-20 10:00-17:00 с. Хоцунь вул. Садова, Зелена.
Маневицький район
1. 10:00-18:00
с. Комарово: ФОП Кубай А.Т. пилорама
с. Новосілки: ФОП Заболоцький М.А. кіоск, клуб, ФАП, Колківське споживче товариство магазин, церква,
с. Старий Чорторийськ: ФОП Засядько Степан Радіонович кіоск, СВК "Чарторийський", Товариство з обмеженою відповідальністю "ШУЛИПА" виробнича база, Селянське фермерське господарство "Обрій" кормоцех
с. Комарово частково, с. Новосілки частково, с. Старий Чорторийськ частково
2 ПЛ-0,4 кВ КТП №373 10:00-17:00 с. Черськ частково
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0.4кВ Л-3 КТП-93 9:00-17:00 М.Нововолинськ:
вул.Заводська, 2
вул.Крайня,
пр.Дружби,43-47,16
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-18 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська церква, ППМ.. с.Рудка-Козинська вул.Тиха, Молодіжна.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-234 9:00-17:00 с.Бортяхівка клуб, ФАП.. с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Тиха, Шкільна.
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-223 9:00-17:00 с.Березолуки овочесховища.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім. с.Олешковичі вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-291 9:00-17:00 с.Залісці школа, дитячий садок.
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-206 9:00-17:00 с.Ворончин вул.Озерна, Шевченка.
9 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня, ощадбанк, магазини, районна рада, відділ освіти. м.Рожище вул.1 Травня, Грушевського, Січових стрільців.
10 ПЛ-10 кВ Л30-06 9:00-17:00 м.Рожище торгові павільйони, торгові кіоскі, кафе “Меридіан”, магазини, сирзавод, очисні споруди, виробнича база. м.Рожище вул.К.Шолокадзе, Г.Мазепи, Молодіжна, Шевченка, 125-161, Чкалова.
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-122 9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерня, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова, 54-64.
12 ПЛ-10 кВ Л30-02 9:00-17:00 с..Валер’янівка (повністю)
с.Рудня (повністю)
с.Олександрівка водозабір.
м.Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон. с..Валер’янівка (повністю)
с.Рудня (повністю)
м.Рожище вул.Г.Мазепи.
13 ПЛ-10 кВ Л30-03 9:00-17:00 смт.Дубище магазини, КНС, очисні, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку.
с.Ольганівка (повністю)
м.Рожище ГРП, торговий павільйон, с.Ольганівка (повністю)
смт.Дубище вул.Зелена, Молодіжна, Набережна, 1-11.
м.Рожище вул. Дорошенка, Макаренка, Промислова, Наливайка.
14 ПЛ-10 кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Берегове (повністю)
с.Духче шкільна майстерня, ФАП, клуб, магазини, ППМ.
с.Сокіл кар’єр.
с.Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама. с.Берегове (повністю).
с.Духче вул.Миру, Жовтнева, Тиха, Набережна, Травнева.
.
15 ПЛ-0,4 кВ КТП-281 9:00-17:00 с.Кобче церква, школа, контора клуб, магазин, торговий кіоск. с.Кобче вул.Тиха, 1-7, Ювілейна, 1-32, 1-27, Квітнева, 1-12..
16 ПЛ-10 кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повністю)
м.Рожище виробнича база. с.Дмитрівка (повністю).
17 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП. с.Копачівка вул.Польова, Ювілейна, Молодіжна.
18 ПЛ-0,4 кВ КТП-433 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Рожищенська, Кар’єрна, Садова, 51-67,44-46.
19 ПЛ-0,4 кВ КТП-130 9:00-17:00 с.Копачівка конюшня, кіоски, піцерія, КНС, дитсадок, адмінбудівля, відділення зв’язку, АТС, спортзал, клуб, школа, станція. с.Копачівка вул.Ювілейна, Садова..
20 ПЛ-0,4 кВ КТП-480 9:00-17:00 . с.Кременець вул.Тиха.
м.Рожище вул.Тичини.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 10:00-16:30 СВК «Дружба» - бригада с.Нири
2. 10:00-16:30
ДП «Турійське лісове господарство», церква, школа, АТС, пошта, ФАП, ФОП Судюк В.М.- ДКУ, ТРСТ- магазин, школа, ФАП с.Оса, Ревушки
3. 10:00-16:30 ФОП Подсадна Г.В.- магазин с.м.т.Луків вул.Шевченка, Лисинка, Спокійна, пр.Західний
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Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
с. Хворостів, вул.: Тиха
2. 9:00 - 17:00
м. Вол.-Вол, вул.: Каразіна, Липинського, Родини Тобілевичів – частково, Лотоцького - частково
3. 9:00 - 17:00
Церква с. Хотячів, вул.: Карбишева - частково, Зелена, Польова, Лугова, 24-го серпня
Горохівський район
1 ПЛ0,4кв від КТП358 Л2 9.00-17.00 "с. Смолява:
вул. Лесі Українки"
2 КТП36 9.00-17.00 СТ "Горохівський ринок"
ФОП Віктович Ж.А Магазин "Край"
ФОП Стопачинська О.М. Перукарня
ТзОВ "Еталон" Контора
ФОП Мохончук Л.І магазин "Мрія" "м. Горохів:
вул. Ринкова,
вул. Соснова,
вул. Галана,
пров. Галана,
вул. Б. Хмельницького"
"м. Горохів:
вул. Пугачова,
пров. Лісний,
вул. Січових Стрільців"
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
Магазин на жучці с.Литовеж вул.Шахтарська,Г.Майдану,Перемоги
2 Л46-01частково 9:30-17:00 Київстар с.Грушів с.Милятин,с.Грушів вул.Колгоспна
3. 10:00-17:00
с.Завидів
Камінь-Каширський район
1. 9:00 - 17:00
с. Раків-Ліс, вул. Довга Нива
2. 9:00 - 17:00
с.Раків-Ліс, вул. Миру.
Ківерцівський район
1 ПЛ 10кВ Л70-08 частково 09:00-17:00
м. Ківерці Луцькавтодор - цех
ВАТ "Ківерці райагропостач"
ТзОВ "УкрагроНПК" - склад
ФОП Пасаман А.Б. - склад
Луцькавтодор - виробниче приміщення
ДТГО "Львівська залізниця " - склад НОДХ
Ківерцівська заготконтора
ПФ "РИВЕНІС"
СПМК ЛТД
ФОП Павлюк Микола Володимирович м.Ківерці
вул. Жукова
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-311 09:00-17:00
ФОП Данилевська С.Ю. - магазин
ФОП Дуб В.П. - торговий кіоск
ФОП Ліщук П.Д. - торговий кіоск
ФОП Кардаш О.В. - торговий кіоск с.Карпилівка
вул.Незалежності,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Білашівська с-ка рада
с.Грушівка
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №653
9:00-17:00 ФОП Горайчук В.П.
КП " Волинський обласний
Фтизіопульмонологічний медичний центр "
Волинської обласної ради с.Поворськ
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №120
9:00-17:00 Ковельське МТМО
Голобське споживче
Товариство
Голобська селищна рада
Громада Свято-Різдва
Пресвятої Богородиці
УПЦ
с.Нужель
4. 9:00-17:00
ФОП Козел О.О. смт.Люблинець
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Візор
Медичний центр
МП «Вертикаль»
ПП «Ваш»
Кооператив «Транспорт»
МП «Нива»
Бар «Чебуречна»
Магазин на зупинці по вул. Рівненська 15а
Банк «Південний»
Торгово-офісне приміщення
Нежитлове приміщення по вул. Рівненська 3б
Гостиний двір вул. Рівненська (частково)
вул. Срібна
вул. Сталева
вул. Мічуріна
вул. Островського (частково)
2. 09:00-17:00
Ветлікарня міська
ПП «Візнюк»
Автомийка
Районна ветлікарня
вул. Ковельська (частково)
вул.Надозерна
вул.пров.Надозерний
Луцький район
1 КТП-108 10:00 – 16:00 Філія ПрАТ"Київстар", артсвердловина. с. Всеволодівка вул. Степова
2 КТП-241 09:00 – 17:00 Магазин №3, артсвердловина бр. №3 с. Лаврів вул. Ранкова, 24-34, Світла, Гайова, Ранкова, 34-50, Першотравнева, 40-46.
3 КТП-809 09:00 – 17:00 с.Голишів вул. Садова
4 КТП-126 09:00 – 17:00 ДП"ЕДГ"ЕЛІТА"
Любомльський та Шацький райони
1 Пл-0.4 л-1 ктп-317 9:00-17:00 С.Масловець
2 Зтп-102 9:00 – 17:00 Тоавриство з обмежиною відповідальністю "СЕОЛ"
М.Любомль вул..Машівська.Залізнична
Любешівський район
1 КТП-189 10:00-17:00 с. Мала Глуша х. Заріка
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-20 10:00-17:00 с. Хоцунь вул. Садова, Зелена.
Маневицький район
1. 10:00-18:00
с. Комарово: ФОП Кубай А.Т. пилорама
с. Новосілки: ФОП Заболоцький М.А. кіоск, клуб, ФАП, Колківське споживче товариство магазин, церква,
с. Старий Чорторийськ: ФОП Засядько Степан Радіонович кіоск, СВК "Чарторийський", Товариство з обмеженою відповідальністю "ШУЛИПА" виробнича база, Селянське фермерське господарство "Обрій" кормоцех
с. Комарово частково, с. Новосілки частково, с. Старий Чорторийськ частково
2 ПЛ-0,4 кВ КТП №373 10:00-17:00 с. Черськ частково
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0.4кВ Л-3 КТП-93 9:00-17:00 М.Нововолинськ:
вул.Заводська, 2
вул.Крайня,
пр.Дружби,43-47,16
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-18 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська церква, ППМ.. с.Рудка-Козинська вул.Тиха, Молодіжна.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-234 9:00-17:00 с.Бортяхівка клуб, ФАП.. с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Тиха, Шкільна.
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-223 9:00-17:00 с.Березолуки овочесховища.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім. с.Олешковичі вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-291 9:00-17:00 с.Залісці школа, дитячий садок.
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-206 9:00-17:00 с.Ворончин вул.Озерна, Шевченка.
9 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня, ощадбанк, магазини, районна рада, відділ освіти. м.Рожище вул.1 Травня, Грушевського, Січових стрільців.
10 ПЛ-10 кВ Л30-06 9:00-17:00 м.Рожище торгові павільйони, торгові кіоскі, кафе “Меридіан”, магазини, сирзавод, очисні споруди, виробнича база. м.Рожище вул.К.Шолокадзе, Г.Мазепи, Молодіжна, Шевченка, 125-161, Чкалова.
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-122 9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерня, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова, 54-64.
12 ПЛ-10 кВ Л30-02 9:00-17:00 с..Валер’янівка (повністю)
с.Рудня (повністю)
с.Олександрівка водозабір.
м.Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон. с..Валер’янівка (повністю)
с.Рудня (повністю)
м.Рожище вул.Г.Мазепи.
13 ПЛ-10 кВ Л30-03 9:00-17:00 смт.Дубище магазини, КНС, очисні, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку.
с.Ольганівка (повністю)
м.Рожище ГРП, торговий павільйон, с.Ольганівка (повністю)
смт.Дубище вул.Зелена, Молодіжна, Набережна, 1-11.
м.Рожище вул. Дорошенка, Макаренка, Промислова, Наливайка.
14 ПЛ-10 кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Берегове (повністю)
с.Духче шкільна майстерня, ФАП, клуб, магазини, ППМ.
с.Сокіл кар’єр.
с.Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама. с.Берегове (повністю).
с.Духче вул.Миру, Жовтнева, Тиха, Набережна, Травнева.
.
15 ПЛ-0,4 кВ КТП-281 9:00-17:00 с.Кобче церква, школа, контора клуб, магазин, торговий кіоск. с.Кобче вул.Тиха, 1-7, Ювілейна, 1-32, 1-27, Квітнева, 1-12..
16 ПЛ-10 кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повністю)
м.Рожище виробнича база. с.Дмитрівка (повністю).
17 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП. с.Копачівка вул.Польова, Ювілейна, Молодіжна.
18 ПЛ-0,4 кВ КТП-433 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Рожищенська, Кар’єрна, Садова, 51-67,44-46.
19 ПЛ-0,4 кВ КТП-130 9:00-17:00 с.Копачівка конюшня, кіоски, піцерія, КНС, дитсадок, адмінбудівля, відділення зв’язку, АТС, спортзал, клуб, школа, станція. с.Копачівка вул.Ювілейна, Садова..
20 ПЛ-0,4 кВ КТП-480 9:00-17:00 . с.Кременець вул.Тиха.
м.Рожище вул.Тичини.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 10:00-16:30 СВК «Дружба» - бригада с.Нири
2. 10:00-16:30
ДП «Турійське лісове господарство», церква, школа, АТС, пошта, ФАП, ФОП Судюк В.М.- ДКУ, ТРСТ- магазин, школа, ФАП с.Оса, Ревушки
3. 10:00-16:30 ФОП Подсадна Г.В.- магазин с.м.т.Луків вул.Шевченка, Лисинка, Спокійна, пр.Західний
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