Де у Луцьку та на Волині не буде світла 16 липня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 16 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».1. 9:00 - 17:00с. Хворостів, вул.: Тиха2. 9:00 - 17:00м. Вол.-Вол, вул.: Каразіна, Липинського, Родини Тобілевичів – частково, Лотоцького - частково3. 9:00 - 17:00Церква с. Хотячів, вул.: Карбишева - частково, Зелена, Польова, Лугова, 24-го серпня1 ПЛ0,4кв від КТП358 Л2 9.00-17.00 "с. Смолява:вул. Лесі Українки"2 КТП36 9.00-17.00 СТ "Горохівський ринок"ФОП Віктович Ж.А Магазин "Край"ФОП Стопачинська О.М. ПерукарняТзОВ "Еталон" КонтораФОП Мохончук Л.І магазин "Мрія" "м. Горохів:вул. Ринкова,вул. Соснова,вул. Галана,пров. Галана,вул. Б. Хмельницького""м. Горохів:вул. Пугачова,пров. Лісний,вул. Січових Стрільців"1. 9:30-16:30Магазин на жучці с.Литовеж вул.Шахтарська,Г.Майдану,Перемоги2 Л46-01частково 9:30-17:00 Київстар с.Грушів с.Милятин,с.Грушів вул.Колгоспна3. 10:00-17:00с.Завидів1. 9:00 - 17:00с. Раків-Ліс, вул. Довга Нива2. 9:00 - 17:00с.Раків-Ліс, вул. Миру.1 ПЛ 10кВ Л70-08 частково 09:00-17:00м. Ківерці Луцькавтодор - цехВАТ "Ківерці райагропостач"ТзОВ "УкрагроНПК" - складФОП Пасаман А.Б. - складЛуцькавтодор - виробниче приміщенняДТГО "Львівська залізниця " - склад НОДХКіверцівська заготконтораПФ "РИВЕНІС"СПМК ЛТДФОП Павлюк Микола Володимирович м.Ківерцівул. Жукова2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-311 09:00-17:00ФОП Данилевська С.Ю. - магазинФОП Дуб В.П. - торговий кіоскФОП Ліщук П.Д. - торговий кіоскФОП Кардаш О.В. - торговий кіоск с.Карпилівкавул.Незалежності,1. 9:00-17:00Білашівська с-ка радас.Грушівка2.ПЛ-0,4кВ від КТП №6539:00-17:00 ФОП Горайчук В.П.КП " Волинський обласнийФтизіопульмонологічний медичний центр "Волинської обласної ради с.Поворськ3.ПЛ-0,4кВ від КТП №1209:00-17:00 Ковельське МТМОГолобське споживчеТовариствоГолобська селищна радаГромада Свято-РіздваПресвятої БогородиціУПЦс.Нужель4. 9:00-17:00ФОП Козел О.О. смт.ЛюблинецьВимкнень споживачів не заплановано1. 13:30-17:00ВізорМедичний центрМП «Вертикаль»ПП «Ваш»Кооператив «Транспорт»МП «Нива»Бар «Чебуречна»Магазин на зупинці по вул. Рівненська 15аБанк «Південний»Торгово-офісне приміщенняНежитлове приміщення по вул. Рівненська 3бГостиний двір вул. Рівненська (частково)вул. Срібнавул. Сталевавул. Мічурінавул. Островського (частково)2. 09:00-17:00Ветлікарня міськаПП «Візнюк»АвтомийкаРайонна ветлікарнявул. Ковельська (частково)вул.Надозернавул.пров.Надозерний1 КТП-108 10:00 – 16:00 Філія ПрАТ"Київстар", артсвердловина. с. Всеволодівка вул. Степова2 КТП-241 09:00 – 17:00 Магазин №3, артсвердловина бр. №3 с. Лаврів вул. Ранкова, 24-34, Світла, Гайова, Ранкова, 34-50, Першотравнева, 40-46.3 КТП-809 09:00 – 17:00 с.Голишів вул. Садова4 КТП-126 09:00 – 17:00 ДП"ЕДГ"ЕЛІТА"1 Пл-0.4 л-1 ктп-317 9:00-17:00 С.Масловець2 Зтп-102 9:00 – 17:00 Тоавриство з обмежиною відповідальністю "СЕОЛ"М.Любомль вул..Машівська.Залізнична1 КТП-189 10:00-17:00 с. Мала Глуша х. Заріка2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-20 10:00-17:00 с. Хоцунь вул. Садова, Зелена.1. 10:00-18:00с. Комарово: ФОП Кубай А.Т. пилорамас. Новосілки: ФОП Заболоцький М.А. кіоск, клуб, ФАП, Колківське споживче товариство магазин, церква,с. Старий Чорторийськ: ФОП Засядько Степан Радіонович кіоск, СВК "Чарторийський", Товариство з обмеженою відповідальністю "ШУЛИПА" виробнича база, Селянське фермерське господарство "Обрій" кормоцехс. Комарово частково, с. Новосілки частково, с. Старий Чорторийськ частково2 ПЛ-0,4 кВ КТП №373 10:00-17:00 с. Черськ частково1 ПЛ-0.4кВ Л-3 КТП-93 9:00-17:00 М.Нововолинськ:вул.Заводська, 2вул.Крайня,пр.Дружби,43-47,16Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВ КТП-18 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська церква, ППМ.. с.Рудка-Козинська вул.Тиха, Молодіжна.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.3 ПЛ-0,4 кВ КТП-234 9:00-17:00 с.Бортяхівка клуб, ФАП.. с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Тиха, Шкільна.4 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-223 9:00-17:00 с.Березолуки овочесховища.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім. с.Олешковичі вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-291 9:00-17:00 с.Залісці школа, дитячий садок.8 ПЛ-0,4 кВ КТП-206 9:00-17:00 с.Ворончин вул.Озерна, Шевченка.9 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня, ощадбанк, магазини, районна рада, відділ освіти. м.Рожище вул.1 Травня, Грушевського, Січових стрільців.10 ПЛ-10 кВ Л30-06 9:00-17:00 м.Рожище торгові павільйони, торгові кіоскі, кафе “Меридіан”, магазини, сирзавод, очисні споруди, виробнича база. м.Рожище вул.К.Шолокадзе, Г.Мазепи, Молодіжна, Шевченка, 125-161, Чкалова.11 ПЛ-0,4 кВ КТП-122 9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерня, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова, 54-64.12 ПЛ-10 кВ Л30-02 9:00-17:00 с..Валер’янівка (повністю)с.Рудня (повністю)с.Олександрівка водозабір.м.Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон. с..Валер’янівка (повністю)с.Рудня (повністю)м.Рожище вул.Г.Мазепи.13 ПЛ-10 кВ Л30-03 9:00-17:00 смт.Дубище магазини, КНС, очисні, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку.с.Ольганівка (повністю)м.Рожище ГРП, торговий павільйон, с.Ольганівка (повністю)смт.Дубище вул.Зелена, Молодіжна, Набережна, 1-11.м.Рожище вул. Дорошенка, Макаренка, Промислова, Наливайка.14 ПЛ-10 кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Берегове (повністю)с.Духче шкільна майстерня, ФАП, клуб, магазини, ППМ.с.Сокіл кар’єр.с.Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама. с.Берегове (повністю).с.Духче вул.Миру, Жовтнева, Тиха, Набережна, Травнева.15 ПЛ-0,4 кВ КТП-281 9:00-17:00 с.Кобче церква, школа, контора клуб, магазин, торговий кіоск. с.Кобче вул.Тиха, 1-7, Ювілейна, 1-32, 1-27, Квітнева, 1-12..16 ПЛ-10 кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повністю)м.Рожище виробнича база. с.Дмитрівка (повністю).17 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП. с.Копачівка вул.Польова, Ювілейна, Молодіжна.18 ПЛ-0,4 кВ КТП-433 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Рожищенська, Кар’єрна, Садова, 51-67,44-46.19 ПЛ-0,4 кВ КТП-130 9:00-17:00 с.Копачівка конюшня, кіоски, піцерія, КНС, дитсадок, адмінбудівля, відділення зв’язку, АТС, спортзал, клуб, школа, станція. с.Копачівка вул.Ювілейна, Садова..20 ПЛ-0,4 кВ КТП-480 9:00-17:00 . с.Кременець вул.Тиха.м.Рожище вул.Тичини.Вимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-16:30 СВК «Дружба» - бригада с.Нири2. 10:00-16:30ДП «Турійське лісове господарство», церква, школа, АТС, пошта, ФАП, ФОП Судюк В.М.- ДКУ, ТРСТ- магазин, школа, ФАП с.Оса, Ревушки3. 10:00-16:30 ФОП Подсадна Г.В.- магазин с.м.т.Луків вул.Шевченка, Лисинка, Спокійна, пр.Західний