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Поліція розшукує 28-річного волинянина, який переховується від суду

Поліція розшукує 28-річного волинянина, який переховується від суду
Поліція Волині розшукує 28-річного Вадима Володимировича Рибака, жителя селища Луків Турійського району.

Відповідно до ухвали Турійського районного суду у зв’язку з переховуванням від правосуддя за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України «Крадіжка», оголошений у розшук, - інформує Турійське відділення поліції.

За оперативною інформацією цей чоловік перебуває у Києві, працює різноробочим на будівельних майданчиках, схильний до вчинення дрібних крадіжок, може називати інші анкетні дані.

При отриманні будь-якої інформації про місце перебування цього громадянина просять повідомити на лінію «102» або 068-503-92-10.

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Теги: розшук, крадіжка
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