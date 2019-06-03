Поліція розшукує 28-річного волинянина, який переховується від суду
Сьогодні, 20:45
Поліція Волині розшукує 28-річного Вадима Володимировича Рибака, жителя селища Луків Турійського району.
Відповідно до ухвали Турійського районного суду у зв’язку з переховуванням від правосуддя за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України «Крадіжка», оголошений у розшук, - інформує Турійське відділення поліції.
За оперативною інформацією цей чоловік перебуває у Києві, працює різноробочим на будівельних майданчиках, схильний до вчинення дрібних крадіжок, може називати інші анкетні дані.
При отриманні будь-якої інформації про місце перебування цього громадянина просять повідомити на лінію «102» або 068-503-92-10.
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Відповідно до ухвали Турійського районного суду у зв’язку з переховуванням від правосуддя за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України «Крадіжка», оголошений у розшук, - інформує Турійське відділення поліції.
За оперативною інформацією цей чоловік перебуває у Києві, працює різноробочим на будівельних майданчиках, схильний до вчинення дрібних крадіжок, може називати інші анкетні дані.
При отриманні будь-якої інформації про місце перебування цього громадянина просять повідомити на лінію «102» або 068-503-92-10.
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