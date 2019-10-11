Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 16 липня





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометеоцентру.



"У Луцьку - мiнлива хмарнiсть. Вночi без істотних опадiв, вдень короткочасний дощ. Вiтер пiвденний 5-10 м/с. Температура вночi 12-14°, вдень 23-25°", - прогнозують синоптики.



А по області вночi буде без істотних опадiв, вдень – короткочасний дощ, мiсцями грози. Вiтер прогнозують пiвденний 5-10 м/с. Температура вночi 10-15°, вдень 21-26°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у четвер, 16 липня, прогнозують мінливу хмарність і дощ.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометеоцентру."У Луцьку - мiнлива хмарнiсть. Вночi без істотних опадiв, вдень короткочасний дощ. Вiтер пiвденний 5-10 м/с. Температура вночi 12-14°, вдень 23-25°", - прогнозують синоптики.А по області вночi буде без істотних опадiв, вдень – короткочасний дощ, мiсцями грози. Вiтер прогнозують пiвденний 5-10 м/с. Температура вночi 10-15°, вдень 21-26°.

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