Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 16 липня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у четвер, 16 липня, прогнозують мінливу хмарність і дощ.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометеоцентру.
"У Луцьку - мiнлива хмарнiсть. Вночi без істотних опадiв, вдень короткочасний дощ. Вiтер пiвденний 5-10 м/с. Температура вночi 12-14°, вдень 23-25°", - прогнозують синоптики.
А по області вночi буде без істотних опадiв, вдень – короткочасний дощ, мiсцями грози. Вiтер прогнозують пiвденний 5-10 м/с. Температура вночi 10-15°, вдень 21-26°.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометеоцентру.
"У Луцьку - мiнлива хмарнiсть. Вночi без істотних опадiв, вдень короткочасний дощ. Вiтер пiвденний 5-10 м/с. Температура вночi 12-14°, вдень 23-25°", - прогнозують синоптики.
А по області вночi буде без істотних опадiв, вдень – короткочасний дощ, мiсцями грози. Вiтер прогнозують пiвденний 5-10 м/с. Температура вночi 10-15°, вдень 21-26°.
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