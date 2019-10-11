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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 16 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 16 липня
У Волинській області у четвер, 16 липня, прогнозують мінливу хмарність і дощ.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометеоцентру.

"У Луцьку - мiнлива хмарнiсть. Вночi без істотних опадiв, вдень короткочасний дощ. Вiтер пiвденний 5-10 м/с. Температура вночi 12-14°, вдень 23-25°", - прогнозують синоптики.

А по області вночi буде без істотних опадiв, вдень – короткочасний дощ, мiсцями грози. Вiтер прогнозують пiвденний 5-10 м/с. Температура вночi 10-15°, вдень 21-26°.

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Теги: прогноз, погода, Волинь, Луцьк
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