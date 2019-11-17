Майбутні кондитери з Волині проходять практику на базі відпочинку в Одесі. ФОТО





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Її проходять на березі Чорного моря – в смт. Затока Одеської області, на базі відпочинку «АРГО». Зазвичай третьокурсники цього фаху всі літні місяці там проводять. Цього року в зв’язку з карантинними обмеженнями база запрацювала пізніше, розповів директор коледжу Анатолій Хомич.







Також додав, що учні перебувають там зі своїм майстром виробничого навчання Анатолієм Карпіком. Така практика, за його словами, приємна та корисна: по-перше, майбутні кухарі та кондитери вдосконалюють вміння та навички, підзароблять ще й відпочинуть на Чорному морі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кілька днів шестеро учнів третього курсу Любешівського технічного фахового коледжу Луцького НТУ за професією «Кухар, кондитер» перебувають в Одесі на виробничій практиці.Про це пише "Нове Життя" Її проходять на березі Чорного моря – в смт. Затока Одеської області, на базі відпочинку «АРГО». Зазвичай третьокурсники цього фаху всі літні місяці там проводять. Цього року в зв’язку з карантинними обмеженнями база запрацювала пізніше, розповів директор коледжуТакож додав, що учні перебувають там зі своїм майстром виробничого навчання. Така практика, за його словами, приємна та корисна: по-перше, майбутні кухарі та кондитери вдосконалюють вміння та навички, підзароблять ще й відпочинуть на Чорному морі.

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