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Майбутні кондитери з Волині проходять практику на базі відпочинку в Одесі. ФОТО

Майбутні кондитери з Волині проходять практику на базі відпочинку в Одесі. ФОТО
Кілька днів шестеро учнів третього курсу Любешівського технічного фахового коледжу Луцького НТУ за професією «Кухар, кондитер» перебувають в Одесі на виробничій практиці.

Про це пише "Нове Життя".

Її проходять на березі Чорного моря – в смт. Затока Одеської області, на базі відпочинку «АРГО». Зазвичай третьокурсники цього фаху всі літні місяці там проводять. Цього року в зв’язку з карантинними обмеженнями база запрацювала пізніше, розповів директор коледжу Анатолій Хомич.

Майбутні кондитери з Волині проходять практику на базі відпочинку в Одесі. ФОТО
Майбутні кондитери з Волині проходять практику на базі відпочинку в Одесі. ФОТО


Також додав, що учні перебувають там зі своїм майстром виробничого навчання Анатолієм Карпіком. Така практика, за його словами, приємна та корисна: по-перше, майбутні кухарі та кондитери вдосконалюють вміння та навички, підзароблять ще й відпочинуть на Чорному морі.

Майбутні кондитери з Волині проходять практику на базі відпочинку в Одесі. ФОТО
Майбутні кондитери з Волині проходять практику на базі відпочинку в Одесі. ФОТО

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Теги: Любешівський коледж, кондитер, Затока, практика
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