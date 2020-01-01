На Любешівщині вшанували атовців, які загинули в один день з різницею в рік
Сьогодні, 05:24
Двоє мешканців Любешівського району в один день з різницею в рік загинули в АТО.
14 липня керівниця апарату райдержадміністрації Тамара Ковальчук і голова районної ради Петро Нагорний відвідали могили загиблих в АТО Юрія Трохимука та Романа Корця. Про це повідомляє відділ правового забезпечення та з питань діяльності керівництва апарату Любешівської райдержадміністрації.
Представники влади вшанували пам'ять земляків-героїв хвилиною мовчання та покладанням квітів на могили.
Довідково: 14 липня 2014 року в районі села Черемшине Луганської області загинув Юрій Трохимук – уродженець села Залаззя, молодший сержант, заступник командира взводу-командир відділення 51-ої окремої механізованої бригади. А 2015 року в цей день біля міста Золоте, за чотири дні до демобілізації, загинув уродженець Люб’язя Роман Корець.
Обох любешівчан посмертно нагородили орденом «За мужність» III ступеня.
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14 липня керівниця апарату райдержадміністрації Тамара Ковальчук і голова районної ради Петро Нагорний відвідали могили загиблих в АТО Юрія Трохимука та Романа Корця. Про це повідомляє відділ правового забезпечення та з питань діяльності керівництва апарату Любешівської райдержадміністрації.
Представники влади вшанували пам'ять земляків-героїв хвилиною мовчання та покладанням квітів на могили.
Довідково: 14 липня 2014 року в районі села Черемшине Луганської області загинув Юрій Трохимук – уродженець села Залаззя, молодший сержант, заступник командира взводу-командир відділення 51-ої окремої механізованої бригади. А 2015 року в цей день біля міста Золоте, за чотири дні до демобілізації, загинув уродженець Люб’язя Роман Корець.
Обох любешівчан посмертно нагородили орденом «За мужність» III ступеня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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