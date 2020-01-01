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На Любешівщині вшанували атовців, які загинули в один день з різницею в рік

На Любешівщині вшанували атовців, які загинули в один день з різницею в рік
Двоє мешканців Любешівського району в один день з різницею в рік загинули в АТО.

14 липня керівниця апарату райдержадміністрації Тамара Ковальчук і голова районної ради Петро Нагорний відвідали могили загиблих в АТО Юрія Трохимука та Романа Корця. Про це повідомляє відділ правового забезпечення та з питань діяльності керівництва апарату Любешівської райдержадміністрації.

Представники влади вшанували пам'ять земляків-героїв хвилиною мовчання та покладанням квітів на могили.

Довідково: 14 липня 2014 року в районі села Черемшине Луганської області загинув Юрій Трохимук – уродженець села Залаззя, молодший сержант, заступник командира взводу-командир відділення 51-ої окремої механізованої бригади. А 2015 року в цей день біля міста Золоте, за чотири дні до демобілізації, загинув уродженець Люб’язя Роман Корець.

Обох любешівчан посмертно нагородили орденом «За мужність» III ступеня.

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Теги: атовці, вшанування, Любешівщина
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