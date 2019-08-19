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У Ковельському районі на полях достигають місцеві кавуни

У Ковельському районі на полях достигають місцеві кавуни
Попри перепади температури і негоду у Ковельському районі на полях достигають місцеві кавуни.

Про це інформує підприємство «Магнат Агро» у Facebook, - пише Район.Ковель.

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«На Волині кавунам бути. Подекуди на листку по чотири простріли градом, +6 холодні нічні температури, холодні дощі та максимальна вологість, а кавун все інтенсивніше та інтенсивніше набирає масси. На сьогодні, вона-двадцяти пяти сантиметрова ягідка (в діаметрі), невпинно продовжує збільшуватись. Жодної магії як і жодного внесення хімічних фунгіцидів», – зазначають у дописі аграрії.

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Теги: кавун, Волинь, фермер
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