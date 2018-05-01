На Волині 20-річний хлопець на смерть розбився на мотоциклі
Сьогодні, 15:54
У Ковельському районі в аварії загинув хлопець.
Смертельна автопригода сталась сьогодні, 16 липня, приблизно о 12 годині, - пише газета Волинь-нова.
Відомо, що 20-річний житель району, керуючи мотоциклом марки Musstang, на автодорозі між селами Битень та Радошин, не вибрав безпечної швидкості руху, впав з мотоцикла на узбіччя проїжджої частини.
Внаслідок отриманих травм хлопець помер на місці.
Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.
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Смертельна автопригода сталась сьогодні, 16 липня, приблизно о 12 годині, - пише газета Волинь-нова.
Відомо, що 20-річний житель району, керуючи мотоциклом марки Musstang, на автодорозі між селами Битень та Радошин, не вибрав безпечної швидкості руху, впав з мотоцикла на узбіччя проїжджої частини.
Внаслідок отриманих травм хлопець помер на місці.
Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.
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