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На Волині 20-річний хлопець на смерть розбився на мотоциклі

На Волині 20-річний хлопець на смерть розбився на мотоциклі
У Ковельському районі в аварії загинув хлопець.

Смертельна автопригода сталась сьогодні, 16 липня, приблизно о 12 годині, - пише газета Волинь-нова.

Відомо, що 20-річний житель району, керуючи мотоциклом марки Musstang, на автодорозі між селами Битень та Радошин, не вибрав безпечної швидкості руху, впав з мотоцикла на узбіччя проїжджої частини.

Внаслідок отриманих травм хлопець помер на місці.

Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.

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Теги: аварія, Волинь, мотоцикліст, смерть
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