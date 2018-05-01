На Волині 20-річний хлопець на смерть розбився на мотоциклі





Смертельна автопригода сталась сьогодні, 16 липня, приблизно о 12 годині, - пише газета



Відомо, що 20-річний житель району, керуючи мотоциклом марки Musstang, на автодорозі між селами Битень та Радошин, не вибрав безпечної швидкості руху, впав з мотоцикла на узбіччя проїжджої частини.



Внаслідок отриманих травм хлопець помер на місці.



Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі в аварії загинув хлопець.Смертельна автопригода сталась сьогодні, 16 липня, приблизно о 12 годині, - пише газета Волинь-нова Відомо, що 20-річний житель району, керуючи мотоциклом марки Musstang, на автодорозі між селами Битень та Радошин, не вибрав безпечної швидкості руху, впав з мотоцикла на узбіччя проїжджої частини.Внаслідок отриманих травм хлопець помер на місці.Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.

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