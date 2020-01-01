Зеленський призначив двох суддів на Волині

Володимир Зеленський призначив двох суддів у загальні місцеві суди Волині - у Ківерцівський районний суд та Любешівський районний суд.



Відповідний указ глава держави підписав сьогодні, 16 липня, йдеться на



Так, суддею Ківерцівського районного суду Волинської області стала Польова Марія Миколаївна, а на посаду судді Любешівського районного суду Волинської області призначив Савича Андрія Степановича.



Нагадаємо, наказом від 15 липня Зеленський призначив суддю Локачинського районного суду Волинської області. Нею стала Масляна Світлана Володимирівна.

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