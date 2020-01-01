Зеленський призначив двох суддів на Волині
Сьогодні, 17:38
Президент України Володимир Зеленський призначив двох суддів у загальні місцеві суди Волині - у Ківерцівський районний суд та Любешівський районний суд.
Відповідний указ глава держави підписав сьогодні, 16 липня, йдеться на сайті Офісу президента.
Так, суддею Ківерцівського районного суду Волинської області стала Польова Марія Миколаївна, а на посаду судді Любешівського районного суду Волинської області призначив Савича Андрія Степановича.
Нагадаємо, наказом від 15 липня Зеленський призначив суддю Локачинського районного суду Волинської області. Нею стала Масляна Світлана Володимирівна.
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Відповідний указ глава держави підписав сьогодні, 16 липня, йдеться на сайті Офісу президента.
Так, суддею Ківерцівського районного суду Волинської області стала Польова Марія Миколаївна, а на посаду судді Любешівського районного суду Волинської області призначив Савича Андрія Степановича.
Нагадаємо, наказом від 15 липня Зеленський призначив суддю Локачинського районного суду Волинської області. Нею стала Масляна Світлана Володимирівна.
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