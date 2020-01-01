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Гаджети й діти: як батькам правильно знайти золоту середину

Гаджети й діти: як батькам правильно знайти золоту середину
Гаджети мають бути у житті дітей, проте важливо знайти золоту середину.

На цьому наголосила засновниця Happy Kids Club і приватної школи Years Валентина Галущак під час онлайн-зустрічі у рамках проєкту «Школа свідомого громадянина», який організовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», - пише Конкурент.

"Потрібно розуміти, в якому віці треба починати давати дитині гаджет. Я особисто знаю трирічних дітей, які не знають, що таке їсти перед телефоном. І це не означає, що вони пізніше будуть не такими, як всі. Ми в дитсадку не дозволяємо користуватися гаджетами. Але ж разом з тим дитина розуміє, для чого використовується телефон, вони дивляться мультфільми", – зазначила вона.

Також вона розповіла, що є батьки, які не дозволяють дітям дивитися мультфільми. І це теж не є правильно, адже згодом діти не матимуть спільних тем для розмов зі своїми ровесниками.

"У чотири-п'ять років діти все одно навчаться користуватися гаджетами. Проте ставити обмеження треба. Чим менший вік, тим менше часу дитина має користуватися гаджетом. Те, що ми їх не заберемо з нашого життя, – це так. Але треба стежити, що дивиться дитина, скільки часу тощо. Це все можна проконтролювати. Важливо встановлювати обмеження і вміти домовлятися з дитиною", – наголосила Валентина Галущак.

Вона запевнила: не можна замінювати спілкування з дитиною гаджетом.

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Опубліковано Громадянський Рух "CВІДОМІ" Середа, 15 липня 2020 р.

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Теги: діти, гаджети
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