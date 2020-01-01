Ми гроші суддям не возимо і не купуємо ігри, – президент «Інгульця»*

Олександр Поворознюк в ексклюзивному інтерв'ю інформаційно-спортивному ресурсу Руслана Марцінківа, який після поразки «Прикарпаття» (0:1) в матчі 24-го туру чемпіонату України Першої ліги назвав «Інгулець» «ганебною командою бариг» і звинуватив суддю в не об'єктивному призначення пенальті у ворота прикарпатців на останніх хвилинах гри.



«Я суддівство не коментую, тому що зарплату рефері не плачу. Як прокоментую слова мера Івано-Франківська? У нас свобода слова, він висловив свої думки. Але питання в тому, чи готовий він буде повторити і відповісти за ці слова через кілька днів...



У «Прикарпаття» було всього два удари по наших воротах за весь матч, гості не переходили центр поля, просто у нашої команди не йшов м'яч у ворота. Ми заслуговували на перемогу. Так, суддя після матчу зізнався, що помилково призначив пенальті у ворота «Прикарпаття».



Але при чому тут Поворознюк? Ми гроші суддям не возимо і ігри не купуємо. Про це можу вам сказати з усією відповідальністю. Нехай краще мер скаже, з яких грошей команді були обіцяні преміальні гравцям по 17 тисяч гривень за те, щоб відібрати у нас хоча б одне очко. Це гроші з бюджету міста або хтось привіз?



Є версія, що нас хочуть втягнути в якусь брудну історію. Може, «Інгулець» не хочуть бачити нагорі? Коли нам забивали з двометрового офсайду, чому всі мовчали? Або нехай розкажуть, скільки коштує пенальті в матчі «Чорноморця» і «Руху»...



УАФ обіцяє, що на матчах першої ліги теж скоро буде система VAR. Дай бог, я тільки за. Рефері теж іноді перегинають, але ми нікого ніколи не купували, це точно», – сказав Поворознюк.



Додамо, що після перемоги над «Прикарпаттям» «Інгулець» з 50 очками займає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату України. Друге місце у «Минаю» – 47 очок. Третій «Агробізнес» – 46 балів.



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