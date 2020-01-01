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В Міносвіти розповіли про три варіанти початку навчального року

В Міносвіти розповіли про три варіанти початку навчального року
Виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет розповів про три можливих сценарії початку навчального року в Україні.

Більшість учнів підуть в школу 1 вересня, підкреслили в Міносвіти. При цьому не виключено, що навчальний процес може відбуватися в змішаній формі. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на пресслужбу Міносвіти.

Як заявив Шкарлет, для більшості учнів навчальний рік почнеться традиційно - 1 вересня.

"Спільно з МОЗ ми здійснюємо моніторинг епідеміологічної ситуації в кожному регіоні і розробляємо можливі сценарії. Найближчим часом будуть впроваджені відповідні алгоритми, про що МОН надасть докладні роз'яснення. Також не виключено, що навчальний процес може відбуватися в змішаній формі", - вказав він.

Так, при низькому рівні захворюваності відвідування навчальних закладів буде дозволене у звичайному режимі. У разі високого рівня захворюваності освітній процес буде проходити дистанційно.

А третій, найбільш вірогідний сценарій - при середньому рівні захворюваності, передбачає забезпечення освітнього процесу як дистанційно, так і в навчальних закладах з дотриманням правил дистанціювання і гігієни.

При цьому конкретний сценарій, за яким буде відбуватися навчання, визначать регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій в залежності від особливостей епідеміологічної ситуації.

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Теги: освіта, Україна
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