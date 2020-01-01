В Міносвіти розповіли про три варіанти початку навчального року

Сергій Шкарлет розповів про три можливих сценарії початку навчального року в Україні.



Більшість учнів підуть в школу 1 вересня, підкреслили в Міносвіти. При цьому не виключено, що навчальний процес може відбуватися в змішаній формі. Про це повідомляє



Як заявив Шкарлет, для більшості учнів навчальний рік почнеться традиційно - 1 вересня.



"Спільно з МОЗ ми здійснюємо моніторинг епідеміологічної ситуації в кожному регіоні і розробляємо можливі сценарії. Найближчим часом будуть впроваджені відповідні алгоритми, про що МОН надасть докладні роз'яснення. Також не виключено, що навчальний процес може відбуватися в змішаній формі", - вказав він.



Так, при низькому рівні захворюваності відвідування навчальних закладів буде дозволене у звичайному режимі. У разі високого рівня захворюваності освітній процес буде проходити дистанційно.



А третій, найбільш вірогідний сценарій - при середньому рівні захворюваності, передбачає забезпечення освітнього процесу як дистанційно, так і в навчальних закладах з дотриманням правил дистанціювання і гігієни.



При цьому конкретний сценарій, за яким буде відбуватися навчання, визначать регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій в залежності від особливостей епідеміологічної ситуації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконуючий обов'язки міністра освітирозповів про три можливих сценарії початку навчального року в Україні.Більшість учнів підуть в школу 1 вересня, підкреслили в Міносвіти. При цьому не виключено, що навчальний процес може відбуватися в змішаній формі. Про це повідомляє Кореспондент , посилаючись на пресслужбу Міносвіти.Як заявив Шкарлет, для більшості учнів навчальний рік почнеться традиційно - 1 вересня."Спільно з МОЗ ми здійснюємо моніторинг епідеміологічної ситуації в кожному регіоні і розробляємо можливі сценарії. Найближчим часом будуть впроваджені відповідні алгоритми, про що МОН надасть докладні роз'яснення. Також не виключено, що навчальний процес може відбуватися в змішаній формі", - вказав він.Так, при низькому рівні захворюваності відвідування навчальних закладів буде дозволене у звичайному режимі. У разі високого рівня захворюваності освітній процес буде проходити дистанційно.А третій, найбільш вірогідний сценарій - при середньому рівні захворюваності, передбачає забезпечення освітнього процесу як дистанційно, так і в навчальних закладах з дотриманням правил дистанціювання і гігієни.При цьому конкретний сценарій, за яким буде відбуватися навчання, визначать регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій в залежності від особливостей епідеміологічної ситуації.

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